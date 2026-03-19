Трамп готовится снова подставить Украину: озвучено тревожное заявление о переговорах с РФ

Трехсторонний переговорный формат с участием Украины, России и США постепенно теряет актуальность, поскольку внимание мировой политики смещается к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Попытка Дональда Трампа быстро завершить войну между Киевом и Москвой не дала ожидаемого результата, поэтому он вынужден искать варианты выхода из политически сложной ситуации. Политолог Олег Саакян объясняет, что для Трампа важно было не только достижение договоренностей, но и формирование выгодной для себя политической позиции в случае провала переговоров.

По мнению эксперта, ключевым вопросом для американского политика станет определение стороны, которую можно обвинить в срыве диалога. Саакян описывает три возможных сценария развития событий. Первый вариант отрицательный для Украины: Трамп может заявить, что именно Киев не согласился на выгодные условия, тогда как Россия вроде бы была готова к компромиссу. Хотя такой сценарий все еще возможен, его вероятность в последнее время снизилась.

Второй вариант выглядит более реалистичным. В этом случае Трамп дистанцируется от конфликта, объясняя это нежеланием сторон идти на уступки. США могут формально отойти от активного участия в переговорах, переведя основную ответственность на Европу. В то же время, поддержка Украины не прекратится полностью: сохранятся поставки вооружения и обмен разведывательной информацией на коммерческих началах, а санкционное давление на Россию останется из-за внутриполитических ограничений в США.

Третий сценарий наиболее благоприятен для Украины, но маловероятен. Он предусматривает более жесткую позицию Вашингтона в отношении России, в частности, усиление санкций и публичное признание ее нежелания идти на компромисс. Такой подход мог бы стать элементом предвыборной стратегии Трампа, однако эксперт считает, что США скорее будут пытаться снизить собственную ответственность и отойти от активной роли в переговорном процессе.

