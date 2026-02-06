logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп готується використати світову подію на свою користь: на Заході вразили деталями
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп готується використати світову подію на свою користь: на Заході вразили деталями

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає церемонію відкриття Олімпіади в Мілані

6 лютого 2026, 12:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американська адміністрація розглядає Олімпіаду-2026 як стратегічну можливість підкреслити роль США у світовому спорті. Про це повідомляє Politico, посилаючись на службову записку Держдепартаменту, з якою вони ознайомилися. Згідно з документом, Дональд Трамп має амбітні плани щодо цих Ігор, а Білий дім розраховує використати подію для просування Сполучених Штатів як глобального лідера у міжнародному спорті та стимулювання так званого "десятиріччя спорту в Америці".

Трамп готується використати світову подію на свою користь: на Заході вразили деталями

Фото: з відкритих джерел

Очікується, що США в найближчі роки прийматимуть низку великих спортивних змагань: літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2028 році, зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2034 році, а також чемпіонат світу з футболу у 2026 році. У цьому контексті Олімпіада-2026 розглядається як стартова точка для зміцнення позицій країни на міжнародній арені спорту.

На відкритті зимових Ігор у Мілані, яке відбудеться 6 лютого, планується присутність віцепрезидента США Джей Ді Венса. Церемонія буде організована одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан та гірські локації Альп. Основне шоу під назвою "Harmony" пройде на легендарному стадіоні "Сан-Сіро", який у 2026 році святкує столітній ювілей. Постановку готує відома студія Balich Wonder Studio.

Окрім цього, з’явилися повідомлення про можливу відсутність президента Франції Еммануеля Макрона на церемонії відкриття. За інформацією джерел, це може бути пов’язано з його небажанням перебувати на одній трибуні з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Як вже писали "Коментарі", Російська армія готує масований ракетно-дроновий удар по території України в найближчі 48 годин. Таке попередження надійшло 6 лютого від моніторингового каналу ЄРадар, який відстежує пересування ворожих сил та їхню активність у повітрі та на морі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини