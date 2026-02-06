Трамп готується використати світову подію на свою користь: на Заході вразили деталями

Американська адміністрація розглядає Олімпіаду-2026 як стратегічну можливість підкреслити роль США у світовому спорті. Про це повідомляє Politico, посилаючись на службову записку Держдепартаменту, з якою вони ознайомилися. Згідно з документом, Дональд Трамп має амбітні плани щодо цих Ігор, а Білий дім розраховує використати подію для просування Сполучених Штатів як глобального лідера у міжнародному спорті та стимулювання так званого "десятиріччя спорту в Америці".

Фото: з відкритих джерел

Очікується, що США в найближчі роки прийматимуть низку великих спортивних змагань: літні Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2028 році, зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри у 2034 році, а також чемпіонат світу з футболу у 2026 році. У цьому контексті Олімпіада-2026 розглядається як стартова точка для зміцнення позицій країни на міжнародній арені спорту.

На відкритті зимових Ігор у Мілані, яке відбудеться 6 лютого, планується присутність віцепрезидента США Джей Ді Венса. Церемонія буде організована одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан та гірські локації Альп. Основне шоу під назвою "Harmony" пройде на легендарному стадіоні "Сан-Сіро", який у 2026 році святкує столітній ювілей. Постановку готує відома студія Balich Wonder Studio.

Окрім цього, з’явилися повідомлення про можливу відсутність президента Франції Еммануеля Макрона на церемонії відкриття. За інформацією джерел, це може бути пов’язано з його небажанням перебувати на одній трибуні з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

