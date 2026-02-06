Трамп готовится использовать мировое событие в свою пользу: на Западе поразили детали

Американская администрация рассматривает Олимпиаду-2026 как стратегическую возможность подчеркнуть роль США в мировом спорте. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на служебную записку Госдепартамента, с которой они ознакомились. Согласно документу, Дональд Трамп имеет амбициозные планы на эти игры, а Белый дом рассчитывает использовать событие для продвижения Соединенных Штатов как глобального лидера в международном спорте и стимулирования так называемого "десятилетия спорта в Америке".

Ожидается, что США в ближайшие годы примут ряд крупных спортивных соревнований: летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2028 году, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2034 году, а также чемпионат мира по футболу в 2026 году. В этом контексте Олимпиада-2026 рассматривается как стартовая точка по укреплению позиций страны на международной арене спорта.

На открытии зимних Игр в Милане, которое состоится 6 февраля, планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Венса. Церемония будет организована одновременно в нескольких городах, соединив урбанистический Милан и горные локации Альп. Основное шоу под названием Harmony пройдет на легендарном стадионе Сан-Сиро, который в 2026 году празднует столетний юбилей. Постановку готовит знаменитая студия Balich Wonder Studio.

Кроме того, появились сообщения о возможном отсутствии президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия. По информации источников, это может быть связано с его нежеланием находиться на одной трибуне с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

