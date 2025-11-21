Трамп готується остаточно знищити Україну: розкрито цинічний задум "мирного плану"

Так званий "секретний план" США щодо врегулювання війни, який останніми днями активно поширюють ЗМІ, насправді не є новим і давно був відомий учасникам дипломатичного процесу. Про це в інтерв’ю Главреду заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що запропоновані пункти фактично повторюють ідеї, які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року.

"Усі, хто брав участь у тих перемовинах, підтверджують: російська сторона не відійшла від своїх початкових стамбульських вимог. Тож тут немає жодної таємниці — ці пропозиції добре відомі і в Україні, і в Європі, і у США", — наголосив Кочетков.

На його думку, нинішній "план" — це лише оновлена версія старої російської тактики, спрямованої на закріплення контролю над частиною українських територій та дестабілізацію політичної ситуації на решті території.

"Сенс у тому, щоб Україна ослабла настільки, що сама не зможе протистояти подальшому тиску, і тоді Росія зможе “дипломатично” захопити нові регіони", — пояснив політолог.

За інформацією Bloomberg, американська пропозиція створена за принципом домовленостей щодо припинення вогню в секторі Газа. Вона містить низку вимог до України, серед яких:

· передача Росії частини територій східного Донбасу, які наразі під контролем України;

· скасування санкцій проти РФ;

· припинення розслідування російських воєнних злочинів;

· згода України на встановлення обмежень щодо чисельності власної армії.

Як вже писали "Коментарі", Міністерство закордонних справ Чехії висловило категоричну незгоду з можливим "мирним планом" президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Прага підкреслює, що будь-які ініціативи, які не гарантують повне відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, є неприйнятними, повідомляє newstream.cz.