Трамп готовится окончательно уничтожить Украину: раскрыт циничный замысел "мирного плана"

Клименко Елена
Так называемый "секретный план" США по урегулированию войны, который в последние дни активно распространяют СМИ, на самом деле не новый и давно был известен участникам дипломатического процесса. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков.
Эксперт отметил, что предложенные пункты фактически повторяют идеи, которые обсуждались на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.
"Все, кто участвовал в этих переговорах, подтверждают: российская сторона не отошла от своих первоначальных стамбульских требований. Поэтому здесь нет никакой тайны — эти предложения хорошо известны и в Украине, и в Европе, и в США", — подчеркнул Кочетков.
По его мнению, нынешний "план" — это лишь обновленная версия старой российской тактики, направленной на закрепление контроля над частью украинских территорий и дестабилизацию политической ситуации на остальной территории.
"Смысл в том, чтобы Украина ослабла настолько, что сама не сможет противостоять дальнейшему давлению, и тогда Россия сможет "дипломатично" захватить новые регионы", — пояснил политолог.
По информации Bloomberg, американское предложение создано по принципу договоренностей по прекращению огня в секторе Газа. Она содержит ряд требований к Украине, среди которых:
· передача России части территорий восточного Донбасса, которые находятся под контролем Украины;
· отмена санкций против РФ;
· прекращение расследования русских военных преступлений;
· согласие Украины на установление ограничений по численности собственной армии.
Как уже писали "Комментарии", Министерство иностранных дел Чехии выразило категорическое несогласие с возможным "мирным планом" президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине. Прага подчеркивает, что любые инициативы, не гарантирующие полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, неприемлемы, сообщает newstream.cz.