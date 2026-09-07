Трамп готує гучну заяву: що оголосить після візиту спецпредставників у Москву та Київ

Президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не назве відсутність мирної угоди провалом. Після доповіді Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера про переговори з лідером РФ Володимиром Путіним у Москві та президент України Володимиром Зеленським у Києві лідер США, скоріше за все, оголосить про “прогрес” і продовження дипломатичного процесу. Саме таку оцінку дають три популярні моделі штучного інтелекту.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Готової мирної угоди наразі немає. Водночас контакти сторони називали змістовними, а це залишає Трампу простір для політичного маневру. Він може представити сам факт переговорів як результат власної дипломатії — мовляв, Вашингтону вдалося повернути сторони за стіл.

Чат-бот ChatGPT вважає, що Трамп оголосить не про “велику мирну угоду”, а про наступний етап переговорів. За оцінкою чат-бота, президент США може анонсувати новий раунд контактів або підготовку зустрічі лідерів.

Наступним кроком, ймовірно, стануть особисті розмови Трампа спочатку з Путіним, а потім із Зеленським. Американський президент спробує натиснути на обох. Москві він може пояснювати, що затягування війни віддаляє домовленість із Вашингтоном, а Києву — що швидкого завершення без компромісів не буде.

Водночас ChatGPT прогнозує: якщо Росія знову почне затягувати переговори, риторика Трампа може різко змінитися. Замість переконання з'явиться тиск на Кремль.

Чат-бот Gemini бачить реакцію Трампа ще конкретніше. На думку моделі ШІ, президент США спочатку говоритиме про “великий прогрес” і відновлення контактів. Поїздки його представників до Москви та Києва він подасть як власне дипломатичне досягнення.

Далі, прогнозує Gemini, Трамп спробує дотиснути сторони щодо певного переговорного пакета. Києву він може нагадувати про необхідність гнучкості, тоді як Москві — погрожувати посиленням підтримки України, якщо Путін продовжить наполягати на ультиматумах.

Окремо Gemini очікує спроби швидко домовитися хоча б про обмежену паузу у війні. Йдеться, зокрема, про припинення ударів по енергетиці та столицях як можливий перший крок перед тристоронньою зустріччю.

Чат-бот Grok робить акцент на особистому іміджі Трампа. За його прогнозом, президент США намагатиметься створити картину, в якій саме він залишається єдиною людиною, здатною закінчити війну.

Модель ШІ очікує оптимістичної публічної реакції навіть за відсутності реального прориву. Якщо переговори зрушать хоча б трохи, Трамп, на думку чат-бота, представить це як результат власного тиску. Якщо ж процес зайде у глухий кут, відповідальність може бути покладена на “важкі характери” обох президентів.

У висновку усі три чат-боти сходяться в головному: Трамп публічно оголосить про позитивний результат переговорів, а не про провал. Різниця — у деталях. ChatGPT очікує анонсу нового раунду переговорів або зустрічі лідерів, Gemini — спроби швидко зафіксувати хоча б часткове перемир'я, а Grok — насамперед гучної заяви, яка закріпить за Трампом роль головного миротворця.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якими будуть наслідки візиту спецпредставників Трампа до Москви та Києва.



