Трамп готовит громкое заявление: что объявит после визита спецпредставителей в Москву и Киев

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не назовет отсутствие мирного соглашения провалом. После доклада Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера о переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве лидер США, скорее всего, объявит о "прогрессе" и продолжении дипломатического процесса. Именно такую оценку дают три популярные модели искусственного интеллекта.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Готового мирного соглашения пока нет. В то же время, контакты стороны называли содержательными, а это оставляет Трампу пространство для политического маневра. Он может представить сам факт переговоров как результат собственной дипломатии – мол, Вашингтону удалось вернуть стороны за стол.

Чат-бот ChatGPT считает, что Трамп объявит не о "большом мирном соглашении", а о следующем этапе переговоров. По оценке чат-бота президент США может анонсировать новый раунд контактов или подготовку встречи лидеров.

Следующим шагом, вероятно, станут личные разговоры Трампа сначала с Путиным, а затем с Зеленским. Американский президент попытается надавить на обоих. Москве он может объяснять, что затягивание войны удаляет договоренность с Вашингтоном, а Киеву – что скорого завершения без компромиссов не будет.

В то же время, ChatGPT прогнозирует: если Россия снова начнет затягивать переговоры, риторика Трампа может резко измениться. Вместо убеждения появится давление на Кремль.

Чат-бот Gemini видит реакцию Трампа еще более конкретно. По мнению модели ИИ, президент США сначала будет говорить о "большом прогрессе" и возобновлении контактов. Поездки его представителей в Москву и Киев он представит как собственное дипломатическое достижение.

Далее, прогнозирует Gemini, Трамп попытается дожать стороны по определенному переговорному пакету. Киеву он может напоминать о необходимости гибкости, тогда как Москве – угрожать усилением поддержки Украины, если Путин продолжит настаивать на ультиматумах.

Отдельно Gemini ожидает попыток быстро договориться хотя бы об ограниченной паузе в войне. Речь идет, в частности, о прекращении ударов по энергетике и столицам как возможный первый шаг перед трехсторонней встречей.

Чат-бот Grok делает акцент на личном имидже Трампа. По его прогнозу, президент США будет пытаться создать картину, в которой именно он остается единственным человеком, способным закончить войну.

Модель ИИ ожидает оптимистической публичной реакции даже при отсутствии реального прорыва. Если переговоры сдвинутся хотя бы чуть-чуть, Трамп, по мнению чат-бота, представит это как результат собственного давления. Если же процесс зайдет в тупик, ответственность может быть возложена на "тяжелые характеры" обоих президентов.

В заключении все три чат-бота сходятся в главном: Трамп публично объявит о положительном результате переговоров, а не о провале. Разница – в деталях. ChatGPT ожидает анонса нового раунда переговоров или встречи лидеров, Gemini – попытки быстро зафиксировать хотя бы частичное перемирие, а Grok – прежде всего громкого заявления, которое закрепит за Трампом роль главного миротворца.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какими будут последствия визита спецпредставителей Трампа в Москву и Киев.



