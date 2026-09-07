Візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Москви та Києва не завершився мирною угодою чи припиненням війни. Водночас, як випливає з оцінок популярних моделей штучного інтелекту, поїздка може стати початком нового етапу дипломатії — зі спробою повернути США, Україну та Росію до тристороннього переговорного формату.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бота ChatGPT, головний результат поїздки варто шукати не в миттєвому припиненні бойових дій, а у відновленні прямого дипломатичного каналу через Вашингтон. У Москві Кушнер і Віткофф почули позицію російського лідера Володимира Путіна, після чого вирушили до Києва.

Чат-бот припускає, що наслідки візиту Кушнера та Віткоффа будуть помітні не стільки в негайному припиненні війни, скільки у перезапуску дипломатії.

Найімовірніший сценарій, за оцінкою моделі ШІ, — підготовка нового тристороннього раунду переговорів США-Україна-Росія. Але швидкого миру очікувати не варто: найбільшими проблемами залишаються території, гарантії безпеки та вимоги Кремля.

Окремо ChatGPT звертає увагу на практичний бік переговорів у Києві. Йшлося про ППО, Patriot, енергетику та підтримку України напередодні зими. Тобто Вашингтон може одночасно готувати дипломатичний трек і намагатися не допустити ослаблення України.

Чат-бот Gemini оцінює поїздку більш прагматично. На його думку, вона показала команді Дональда Трампа, що швидко завершити війну не вдасться. Росія наполягає на територіальних вимогах, тоді як Київ не готовий відмовлятися від своїх позицій щодо кордонів та безпекових гарантій.

Тому, вважає Gemini, переговорний процес може перейти до “мікроменеджменту” — локальних домовленостей замість спроб одразу створити всеосяжну мирну угоду.

Серед можливих кроків чат-бот називає взаємне утримання від ударів по енергетичних об'єктах чи аеродромах. Паралельно США можуть посилити тиск на обидві сторони: Київ — через питання допомоги, Москву — через загрозу нових санкцій та збільшення військової підтримки України.

Отже, головним результатом Gemini називає початок складного торгу, а не завершення війни.

Чат-бот Grok також не очікує швидкого завершення війни. На його оцінку, Кушнер і Віткофф не привезли готового мирного рішення, однак поїздка дала можливість домовлятися про нові контакти. Зауважує, що найімовірніше, наслідком стане не мир, а ще один раунд торгу. З надією, що цього разу торг буде хоч трохи чеснішим.

За його прогнозом, найближчим часом бойові дії продовжаться, а ракетні та дронові удари нікуди не зникнуть. Водночас сам факт відновлення дипломатичного каналу має значення. Якщо Вашингтону вдасться організувати нову тристоронню зустріч, це стане реальним результатом поїздки.

Якщо ж переговори знову зірвуться, сторони можуть повернутися до знайомого сценарію — обстрілів, заяв і нового витка дипломатичних спроб.

Усі три чат-боти сходяться в одному: Кушнер і Віткофф не привезли з Москви та Києва швидкого миру. Їхня поїздка радше відкриває новий етап переговорного торгу.

Відмінність — у прогнозах щодо форми цього процесу. ChatGPT робить акцент на можливому запуску тристоронніх переговорів, Gemini — на локальних домовленостях і посиленні американського тиску, а Grok — на тому, що дипломатія може просто отримати ще один шанс.

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