Путин не отступил: чем обернется для Украины тайный торг Кушнера и Уиткоффа

Визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев не завершился мирным соглашением или прекращением войны. В то же время, как следует из оценок популярных моделей искусственного интеллекта, поездка может стать началом нового этапа дипломатии – с попыткой вернуть США, Украину и Россию в трехсторонний переговорный формат.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По мнению чат-бота ChatGPT, главный результат поездки следует искать не в мгновенном прекращении боевых действий, а в восстановлении прямого дипломатического канала через Вашингтон. В Москве Кушнер и Уиткофф услышали позицию российского лидера Владимира Путина, после чего отправились в Киев.

Чат-бот предполагает, что последствия визита Кушнера и Уиткоффа будут заметны не столько в немедленном прекращении войны, сколько в перезапуске дипломатии.

Самый вероятный сценарий, по оценке модели ИИ, – подготовка нового трехстороннего раунда переговоров США-Украина-Россия. Но скорого мира ожидать не стоит: самыми большими проблемами остаются территории, гарантии безопасности и требования Кремля.

Отдельно ChatGPT обращает внимание на практическую сторону переговоров в Киеве. Речь шла о ПВО, Patriot, энергетике и поддержке Украины накануне зимы. То есть, Вашингтон может одновременно готовить дипломатический трек и пытаться не допустить ослабления Украины.

Чат-бот Gemini оценивает поездку более прагматично. По его мнению, она показала команде Дональда Трампа, что скоро завершить войну не получится. Россия настаивает на территориальных требованиях, тогда как Киев не готов отказываться от своих позиций по границам и гарантиям безопасности.

Поэтому, считает Gemini, переговорный процесс может перейти к "микроменеджменту" — локальным договоренностям вместо попыток сразу создать всеобъемлющее мирное соглашение.

Среди возможных шагов чат-бот называет взаимное воздержание от ударов по энергетическим объектам или аэродромам. Параллельно США могут усилить давление на обе стороны: Киев – из-за вопроса помощи, Москва – из-за угрозы новых санкций и увеличения военной поддержки Украины.

Итак, главным результатом Gemini называет начало сложного торга, а не завершение войны.

Чат-бот Grok также не ожидает скорого завершения войны. По его оценке, Кушнер и Уиткофф не привезли готовое мирное решение, однако поездка дала возможность договариваться о новых контактах. Замечает, что, вероятнее всего, следствием станет не мир, а еще один раунд торга. С надеждой, что в этот раз торг будет хоть немного честнее.

По его прогнозу, в ближайшее время боевые действия продолжатся, а ракетные и дроновые удары никуда не исчезнут. В то же время, сам факт восстановления дипломатического канала имеет значение. Если Вашингтону удастся организовать новую трехстороннюю встречу, это станет реальным результатом поездки.

Если же переговоры снова сорвутся, стороны могут вернуться к знакомому сценарию – обстрелам, заявлениям и новому витку дипломатических попыток.

Все три чата-боты сходятся в одном: Кушнер и Уиткофф не привезли из Москвы и Киева быстрого мира. Их поездка скорее открывает новый этап переговорного торга.

Различие – в прогнозах относительно формы этого процесса. ChatGPT делает акцент на возможном запуске трехсторонних переговоров, Gemini – на локальных договоренностях и усилении американского давления, а Grok – на том, что дипломатия может просто получить еще один шанс.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему спецпредставители Трампа опозорились в Москве.



