commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп допоміг Путіну продовжити вбивати українців: у ЗСУ нажахали перспективами

Ще до початку війни на Близькому Сході Росія зіткнулася з серйозними економічними труднощами

31 березня 2026, 15:25
Автор:
Клименко Елена








Події на Близькому Сході суттєво вплинули на світові ціни на нафту, що фактично створило додаткові фінансові ресурси для президента Росії Володимира Путіна у його війні проти України. Таку думку висловив Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Командування Сил безпілотних систем Збройних сил України.

"Путін потер свої маленькі ручки, що от, тепер буде за що воювати. Путін вирішив, що настав час, коли він зможе заробити чергові мільярди за рахунок нафти. Які потім будуть акумульовані в подолання кризи. І для фінансування ВПК, подальшої війни проти України. Саме тому українські БПЛА та крилаті ракети системно відпрацьовують можливості РФ до видобутку нафти, транспортування та продажу до інших країн", — підкреслив Федоренко.

Він зауважив, що ще до цих подій в Росії почалися серйозні економічні проблеми. Хоча офіційно Кремль не визнає труднощів, у регіонах країни вже відчували наслідки кризи.

"Їх неможливо буде відкрутити чи вирівняти за кілька місяців чи навіть пів року. Бо економіка — це завжди складно. Коли вона падає нижче лінії, підійняти її дуже складно. Це потребує надзусиль, часу і жорстких обмежень. Там деякі регіони почали фактично голодувати через відсутність робочих місць і можливості забезпечувати свої сімʼї. Це ще не видно на широкий загал, але факт", — додав експерт.

За словами  Федоренка, зростання цін на нафту частково компенсує економічні проблеми РФ, дозволяючи Кремлю фінансувати ВПК та продовжувати агресивні дії проти України.

"Коментарі" вже писали, що попри посилення наступальних дій та агресивні заяви Кремля, Росія фактично позбавлена шансів здобути військову перемогу над Україною. Ресурсний потенціал агресора поступово виснажується, а військова промисловість країни перебуває у серйозній кризі. Таку оцінку дав економіст, політик та колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=etkjQMvubmg
