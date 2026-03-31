Трамп помог Путину продолжить убивать украинцев: в ВСУ напугали перспективами



















События на Ближнем Востоке оказали существенное влияние на мировые цены на нефть, что фактически создало дополнительные финансовые ресурсы для президента России Владимира Путина в его войне против Украины. Такое мнение высказал Юрий Федоренко, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Путин решил, что настало время, когда он сможет заработать очередные миллиарды за счет нефти. стран", — подчеркнул Федоренко.

Он отметил, что еще до этих событий в России начались серьезные экономические проблемы. Хотя официально Кремль не признает затруднений, в регионах страны уже ощущали последствия кризиса.

"Их невозможно будет открутить или выровнять за несколько месяцев или даже полгода. Потому что экономика — это всегда сложно. Когда она падает ниже линии, поднять ее очень сложно. Это требует сверхусилий, времени и жестких ограничений. Там некоторые регионы начали фактически голодать из-за отсутствия рабочих мест и возможности обеспечивать свои семьи. Это еще не видно для широкой общественности, но факт", — добавил эксперт.

По словам Федоренко, рост цен на нефть частично компенсирует экономические проблемы РФ, позволяя Кремлю финансировать ВПК и продолжать агрессивные действия против Украины.

"Комментарии" уже писали , что, несмотря на усиление наступательных действий и агрессивные заявления Кремля, Россия фактически лишена шансов одержать военную победу над Украиной. Ресурсный потенциал агрессора постепенно истощается, а военная промышленность страны находится в серьезном кризисе. Такую оценку дал экономист, политик и бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов.