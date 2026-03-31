"Перемога остаточно неможлива": у РФ шокували заявою про припинення війни в Україні

Попри посилення наступальних дій та агресивні заяви Кремля, Росія фактично позбавлена шансів здобути військову перемогу над Україною. Ресурсний потенціал агресора поступово виснажується, а військова промисловість країни перебуває у серйозній кризі. Таку оцінку дав економіст, політик та колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"У Росії немає можливості продовжувати цю війну довго. Ми говоримо про дуже обмежений період, коли Путін може намагатися наступати. Питання про те, коли зупинити бойові дії, висить у повітрі. Все зводиться лише до особистої зацикленості Путіна, але ресурсна реальність поверне його на землю", — зазначив він.

Мілов підкреслює, що військова перемога РФ над Україною є неможливою. Основна проблема зараз не в результаті бойових дій, а у визначенні умов майбутнього припинення вогню.

"Військова перемога Путіна над Україною взагалі неможлива, просто аж ніяк. Питання в тому, на яких умовах буде припинення вогню, і як створити гарантії для того, щоб Росія не продовжувала агресивні дії і не нападала в майбутньому. А вести війну до якихось нових завоювань, навіть не до перемоги, у Путіна можливості немає", — додав експерт.

Водночас США розглядають можливість територіальних поступок як один із сценаріїв завершення конфлікту. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава не є агресором і не готова поступатися власними землями.

Крім того, окремі союзники попередили Київ про можливе обмеження ударів по російському нафтовому сектору через стрибок світових цін на енергоносії. Утім, президент підтвердив готовність України до великоднього перемир’я за умови взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Раніше "Коментарі" писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина навмисно створила перешкоди для ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, критично важливих для нашої країни. Свою позицію він озвучив під час зустрічі з делегацією Єврокомісії та міністрами країн-членів ЄС у Бучі, присвяченій четвертим роковинам жахливої різанини, яку здійснили російські війська.