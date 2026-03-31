"Победа окончательно невозможна": в РФ шокировали заявлением о прекращении войны в Украине

Несмотря на усиление наступательных действий и агрессивные заявления Кремля, Россия фактически лишена шансов одержать военную победу над Украиной. Ресурсный потенциал агрессора постепенно истощается, а военная промышленность страны находится в серьезном кризисе. Такую оценку дал экономист, политик и бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов.

"У России нет возможности продолжать эту войну долго. Мы говорим об очень ограниченном периоде, когда Путин может пытаться наступать. Вопрос о том, когда остановить боевые действия, висит в воздухе. Все сводится только к личной зацикленности Путина, но ресурсная реальность вернет его на землю", — отметил он.

Милов подчеркивает, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Основная проблема сейчас не в результате боевых действий, а в определении условий будущего прекращения огня.

"Военная победа Путина над Украиной вообще невозможна, просто никак. Вопрос в том, на каких условиях будет прекращение огня, и как создать гарантии для того, чтобы Россия не продолжала агрессивные действия и не нападала в будущем. А вести войну к каким-то новым завоеваниям, даже не к победе, у Путина возможности нет."

В то же время, США рассматривают возможность территориальных уступок как один из сценариев завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государство не является агрессором и не готово уступать свои земли.

Кроме того, отдельные союзники предупредили Киев о возможном ограничении ударов по российскому нефтяному сектору из-за скачка мировых цен на энергоносители. Впрочем, президент подтвердил готовность Украины к пасхальному перемирию при условии взаимного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру страны.

