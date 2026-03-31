Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией "Победа окончательно невозможна": в РФ шокировали заявлением о прекращении войны в Украине
"Победа окончательно невозможна": в РФ шокировали заявлением о прекращении войны в Украине

Бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов сообщил, что ресурсная военная промышленность сейчас переживает серьезный кризис.

31 марта 2026, 14:55
Клименко Елена

Несмотря на усиление наступательных действий и агрессивные заявления Кремля, Россия фактически лишена шансов одержать военную победу над Украиной. Ресурсный потенциал агрессора постепенно истощается, а военная промышленность страны находится в серьезном кризисе. Такую оценку дал экономист, политик и бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

"У России нет возможности продолжать эту войну долго. Мы говорим об очень ограниченном периоде, когда Путин может пытаться наступать. Вопрос о том, когда остановить боевые действия, висит в воздухе. Все сводится только к личной зацикленности Путина, но ресурсная реальность вернет его на землю", — отметил он.

Милов подчеркивает, что военная победа РФ над Украиной невозможна. Основная проблема сейчас не в результате боевых действий, а в определении условий будущего прекращения огня.

"Военная победа Путина над Украиной вообще невозможна, просто никак. Вопрос в том, на каких условиях будет прекращение огня, и как создать гарантии для того, чтобы Россия не продолжала агрессивные действия и не нападала в будущем. А вести войну к каким-то новым завоеваниям, даже не к победе, у Путина возможности нет."

В то же время, США рассматривают возможность территориальных уступок как один из сценариев завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государство не является агрессором и не готово уступать свои земли.

Кроме того, отдельные союзники предупредили Киев о возможном ограничении ударов по российскому нефтяному сектору из-за скачка мировых цен на энергоносители. Впрочем, президент подтвердил готовность Украины к пасхальному перемирию при условии взаимного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее "Комментарии" писали , что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия намеренно создала препятствия для принятия решений на уровне Европейского Союза, критически важных для нашей страны. Свою позицию он озвучил во время встречи с делегацией Еврокомиссии и министрами стран-членов ЕС в Буче, посвященной четвертой годовщине ужасной резни, которую осуществили российские войска.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/war/pobeda-nevozmozhna-prosto-nikak-politik-rasskazal-kogda-putin-ostanovit-voynu-10753229.html
