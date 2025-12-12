logo_ukra

Трамп дав Україні «зелене світло»: до чого готуватися Росії
Трамп дав Україні «зелене світло»: до чого готуватися Росії

За даними ЗМІ, Трамп схвалював передачу Україні розвідданих для ураження об'єктів російської нафтової інфраструктури

12 грудня 2025, 23:33
Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дала Україні зелене світло на удари по тіньовому флоту Росії. 

Трамп дав Україні «зелене світло»: до чого готуватися Росії

Танкер тіньового флоту Росії. Фото: з відкритих джерел

За каденції Джо Байдена Вашингтон стримував Київ від атак на російські судна у міжнародних водах, побоюючись надмірної ескалації. Проте після приходу до влади Трампа позиція США змінилася, пише The Atlantic.

За інформацією видання, новий глава Білого дому не мав заперечень щодо ударів по нафтовій логістиці РФ та був готовий надавати Україні розвіддані для ураження об’єктів, пов’язаних з російським нафтовим сектором.

Протягом останніх тижнів Україна уразила вже п’ять танкерів тіньового флоту, які використовує Росія для обходу санкцій. Москва назвала такі дії "піратством" і почала погрожувати симетричними атаками на судна, що перевозять українські вантажі. Після інцидентів вартість страхування для судноплавства вже суттєво зросла.

Попри публічні заяви Дональда Трампа про необхідність "мирного врегулювання", джерела видання стверджують, що він підтримував удари по російській нафтовій інфраструктурі. У жовтні його адміністрація запровадила санкції проти "Лукойлу" та "Роснефти", що серйозно вдарило по експортних можливостях РФ і сприяло падінню цін на російську нафту.

За інформацією видання, США визнають, що атаки на тіньовий флот несуть ризики для світових енергетичних ринків. Водночас у Вашингтоні вважають, що цей інструмент тиску може змусити Кремль активніше шукати шляхи для мирних переговорів — через ослаблення можливостей Росії експортувати нафту та зберігати свої доходи.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно у Чорному морі дронами СБУ Sea Baby було уражено черговий танкер "тіньового флоту" Росії Dashan. Судно йшло без транспондера до порту "Новоросійськ" під прапором Коморських Островів.



Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2025/12/russia-ukraine-war-putin-zelensky-oil/685194/
