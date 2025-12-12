logo

Война с Россией Трамп дал Украине «зеленый свет»: к чему готовиться России
НОВОСТИ

Трамп дал Украине «зеленый свет»: к чему готовиться России

По данным СМИ, Трамп одобрял передачу Украине разведданных для поражения объектов российской нефтяной инфраструктуры

12 декабря 2025, 23:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Администрация президента США Дональда Трампа фактически дала Украине зеленый свет на удары по теневому флоту России.

Трамп дал Украине «зеленый свет»: к чему готовиться России

Танкер теневого флота России. Фото: из открытых источников

При каденции Джо Байдена Вашингтон сдерживал Киев от атак на российские суда в международных водах, опасаясь чрезмерной эскалации. Однако после прихода к власти Трампа позиция США изменилась, пишет The Atlantic.

По информации издания, новый глава Белого дома не имел возражений по поводу ударов по нефтяной логистике РФ и был готов предоставлять Украине разведданные для поражения объектов, связанных с российским нефтяным сектором.

В последние недели Украина поразила уже пять танкеров теневого флота, которые использует Россия для обхода санкций. Москва назвала такие действия "пиратством" и принялась угрожать симметричными атаками на суда, перевозящие украинские грузы. После инцидентов стоимость страхования для судоходства уже выросла.

Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о необходимости "мирного урегулирования", источники утверждают, что он поддерживал удары по российской нефтяной инфраструктуре. В октябре его администрация ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти", что серьезно ударило по экспортным возможностям РФ и способствовало падению цен на российскую нефть.

По информации издания, США признают, что атаки на теневой флот несут риски для мировых энергетических рынков. В то же время, в Вашингтоне считают, что этот инструмент давления может заставить Кремль активнее искать пути для мирных переговоров — из-за ослабления возможностей России экспортировать нефть и сохранять свои доходы.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно в Черном море дронами СБУ Sea Baby был поражен очередной танкер "теневого флота" России Dashan. Судно шло без транспондера в порт "Новороссийск" под флагом Коморских островов.



Источник: https://www.theatlantic.com/national-security/2025/12/russia-ukraine-war-putin-zelensky-oil/685194/
