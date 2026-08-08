Трагічний обстріл Київщини: уникнути жертв не вдалося

Російські війська в ніч проти 8 серпня атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у Броварському районі загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє отримали поранення, також один із постраждалих – дитина. Про наслідки атаки повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київщину. Фото: ДСНС

За його словами, пошкодження зафіксовано одразу на трьох локаціях. Уламки російських дронів пошкодили приватний житловий будинок, господарські будівлі та автомобілі. Крім того, сталося спалах на території нежитлової будівлі.

"На жаль, загинуло троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина", – повідомив Ткаченко.

На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Фахівці ліквідують наслідки атаки та встановлюють остаточний обсяг пошкоджень.

Російські безпілотники почали заходити до повітряного простору України вночі. Повітряні сили фіксували рух ударних дронів, зокрема із території Чернігівської області у напрямку Київщини. У столиці та області було чути вибухи, а українські сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

Згодом з'явилися повідомлення про можливе застосування російськими військами балістичного озброєння у напрямку Києва. На момент перших повідомлень влада столиці ще не оприлюднила повну інформацію про наслідки атаки безпосередньо в Києві.

Нічна атака вкотре продемонструвала, що російські удари загрожують не лише військовим об'єктам, а й цивільній інфраструктурі та мирним жителям. Остаточні дані про руйнування та постраждалих можуть уточнюватися у міру завершення роботи екстрених служб.

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