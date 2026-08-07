Оптимизм украинцев улетучился: в Германии раскрыли, что на самом деле происходит в войне

Ситуация на фронте остается крайне напряженной, а надежды на быстрый перелом в войне становятся все более сдержанными. Такой вывод сделал немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке после поездки в Украину, где он встретился с военнослужащими и оценил обстановку непосредственно в прифронтовых районах.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам журналиста, еще в начале лета многие украинские военные рассчитывали, что массированные удары по российской логистике смогут существенно снизить наступательный потенциал армии РФ. Однако эти ожидания пока не оправдались. Несмотря на рекордные потери российских войск, их продвижение лишь замедлилось, но не прекратилось.

Особое внимание Рёпке обратил на изменение российской тактики. По его словам, если раньше удары часто выглядели хаотичными, то теперь они все чаще направлены на разрушение логистической инфраструктуры Украины. Российские силы систематически уничтожают мосты, транспортные узлы и объекты снабжения, используя баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и массированные атаки беспилотников.

Во время поездки обозреватель лично увидел объекты, разрушенные буквально за несколько дней до его прибытия. Украинские офицеры, с которыми он общался, отмечают, что подобная стратегия постепенно усложняет обеспечение войск и оказывает давление на тыл.

При этом мнения украинских военных относительно дальнейшего развития войны разделились. Одни считают, что при сохранении масштабной поддержки западных партнеров Украина способна добиться стратегического преимущества благодаря превосходству союзников в экономическом и промышленном потенциале. Другие предупреждают, что Россия пока сохраняет инициативу на отдельных направлениях и продолжает получать помощь от Китая, Северной Кореи и Ирана.

Сам Рёпке отмечает, что украинская армия активно внедряет роботизированные системы, беспилотные технологии и автономную логистику. Однако, по его оценке, говорить о стратегическом переломе в пользу Украины, исходя из впечатлений многих военнослужащих на передовой, пока преждевременно.

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