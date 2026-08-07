Оптимізм українців зник: у Німеччині розкрили, що насправді відбувається у війні

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, а надії на швидкий перелом у війні стають дедалі стриманішими. Такий висновок зробив німецький військовий оглядач Юліан Репке після поїздки до України, де він зустрівся з військовослужбовцями та оцінив обстановку безпосередньо у прифронтових районах.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами журналіста, ще на початку літа багато українських військових розраховували, що масовані удари по російській логістиці зможуть суттєво знизити наступальний потенціал армії РФ. Однак ці очікування поки що не виправдалися. Незважаючи на рекордні втрати російських військ, їхнє просування лише сповільнилося, але не припинилося.

Особливу увагу Репке звернув зміну російської тактики. За його словами, якщо раніше удари часто виглядали хаотичними, то наразі вони все частіше спрямовані на руйнування логістичної інфраструктури України. Російські сили систематично знищують мости, транспортні вузли та об'єкти постачання, використовуючи балістичні ракети, керовані авіабомби та масовані атаки безпілотників.

Під час поїздки оглядач особисто побачив об'єкти, що були зруйновані буквально за кілька днів до його прибуття. Українські офіцери, з якими він спілкувався, зазначають, що подібна стратегія поступово ускладнює забезпечення військ та чинить тиск на тил.

При цьому, думки українських військових щодо подальшого розвитку війни розділилися. Одні вважають, що за збереження масштабної підтримки західних партнерів Україна здатна досягти стратегічної переваги завдяки перевагі союзників в економічному та промисловому потенціалі. Інші попереджають, що Росія поки що зберігає ініціативу на окремих напрямках і продовжує отримувати допомогу від Китаю, Північної Кореї та Ірану.

Сам Репке зазначає, що українська армія активно впроваджує роботизовані системи, безпілотні технології та автономну логістику. Однак, за його оцінкою, говорити про стратегічний перелом на користь України, виходячи з вражень багатьох військовослужбовців на передовій, поки що передчасно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль шукає винних у провалі наступу: на який радикальний крок наважився Путін.



