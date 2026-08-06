Кремль ищет виновных в провале наступления: на какой радикальные шаг решился Путин

Российский диктатор Владимир Путин приступил к масштабным перестановкам в военном руководстве после того, как летнее наступление российской армии оказалось значительно менее успешным, чем рассчитывал Кремль. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кремль. Фото: из открытых источников

По информации издания, глава Кремля назначил руководителя нового подразделения по применению беспилотников и одновременно перераспределил обязанности между несколькими высокопоставленными командирами. Такие решения принимаются на фоне заметного снижения темпов продвижения российских войск, которые этим летом оказались самыми низкими за последние годы.

Несмотря на кадровые изменения, Путин публично продолжает демонстрировать уверенность в действиях армии. Во время совещания с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым российский лидер вновь заявил об успехах на фронте, не высказав ни одной претензии военному командованию.

Однако аналитики отмечают совершенно иную картину. Исследовательская группа Black Bird Group фиксирует минимальные территориальные приобретения России, тогда как украинские силы проводят успешные контратаки на отдельных направлениях. Наступление российских войск в Донецкой области продолжается, однако продвижение к Славянску и Краматорску остается крайне медленным и сопровождается большими потерями.

Эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман считает, что инициатива постепенно переходит к Украине. По его словам, российская стратегия приносит все меньший результат при постоянно растущих затратах, а простая смена генералов не способна изменить ситуацию.

Дополнительной проблемой для Москвы остается технологическое отставание в сфере беспилотников. Если Украина активно развивает дроновые технологии при поддержке западных партнеров, то Россия испытывает сложности как с подготовкой операторов, так и с внедрением новых решений.

По оценкам аналитиков, кадровые перестановки скорее свидетельствуют о попытке Кремля найти выход из затянувшегося кризиса, чем о начале нового этапа успешного наступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский не сдержал эмоций в общении с союзниками: что произошло после удара по Киеву.



