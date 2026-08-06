Кремль шукає винних у провалі наступу: на який радикальний крок наважився Путін

Російський диктатор Володимир Путін розпочав масштабні перестановки у військовому керівництві після того, як літній наступ російської армії виявився значно менш успішним, ніж розраховував Кремль. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, глава Кремля призначив керівника нового підрозділу із застосування безпілотників та одночасно перерозподілив обов'язки між кількома високопоставленими командирами. Такі рішення приймаються на тлі помітного зниження темпів просування російських військ, які цього літа виявилися найнижчими за останні роки.

Незважаючи на кадрові зміни, Путін публічно продовжує демонструвати впевненість у діях армії. Під час наради з міністром оборони Андрієм Білоусовим та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим російський лідер знову заявив про успіхи на фронті, не висловивши жодної претензії військовому командуванню.

Проте аналітики відзначають зовсім іншу картину. Дослідницька група Black Bird Group фіксує мінімальні територіальні набуття Росії, тоді як українські сили проводять успішні контратаки на окремих напрямках. Наступ російських військ у Донецькій області триває, проте просування до Слов'янська та Краматорська залишається вкрай повільним і супроводжується великими втратами.

Експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман вважає, що ініціатива поступово переходить до України. За його словами, російська стратегія приносить все менший результат при витратах, що постійно зростають, а проста зміна генералів не здатна змінити ситуацію.

Додатковою проблемою для Москви залишається технологічне відставання у сфері безпілотників. Якщо Україна активно розвиває дронові технології за підтримки західних партнерів, то Росія має труднощі як з підготовкою операторів, так і з впровадженням нових рішень.

За оцінками аналітиків, кадрові перестановки швидше свідчать про спробу Кремля знайти вихід із кризи, що тривала, ніж про початок нового етапу успішного наступу.

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