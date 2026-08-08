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Трагический обстрел Киевщины: избежать жертв не удалось

В Броварском районе зафиксированы разрушения сразу на трех локациях, спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара

8 августа 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате падения обломков в Броварском районе погибли три человека, среди них ребенок. Еще трое получили ранения, также один из пострадавших – ребенок. Об последствиях атаки сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. 

Трагический обстрел Киевщины: избежать жертв не удалось

Атака на Киевскую область. Фото: ГСЧС

По его словам, повреждения зафиксированы сразу на трех локациях. Обломки российских дронов повредили частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, произошло возгорание на территории нежилого здания.

"К сожалению, погибли три человека, среди них ребенок. Еще трое пострадали, среди них также ребенок", — сообщил Ткаченко.

На местах продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и устанавливают окончательный объем повреждений.

Российские беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины ночью. Воздушные силы фиксировали движение ударных дронов, в частности с территории Черниговской области в направлении Киевщины. В столице и области были слышны взрывы, а украинские силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку.

Позже появились сообщения о возможном применении российскими войсками баллистического вооружения в направлении Киева. На момент первых сообщений власти столицы еще не обнародовали полную информацию о последствиях атаки непосредственно в Киеве.

Ночная атака в очередной раз продемонстрировала, что российские удары несут угрозу не только военным объектам, но и гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Окончательные данные о разрушениях и пострадавших могут уточняться по мере завершения работы экстренных служб.

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Источник: https://t.me/tkachenkotymur/2635
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