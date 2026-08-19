Трагічні наслідки для великого обласного центру: куди влучила РФ

Російські війська в ніч проти 19 серпня здійснили масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Про наслідки нічної атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, російські дрони атакували обласний центр уночі. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі. На одному з місць влучання виникла пожежа.

Спочатку влада повідомляла про шістьох постраждалих. Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки одна людина загинула.

Втім, на цьому обстріл не завершився.

Атака на Запоріжжя тривала до самого ранку. На світанку російські війська завдали нового удару – цього разу керованою авіабомбою.

Боєприпас зруйнував приватний будинок в одному з районів міста. Після влучання спалахнула пожежа, а вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будинки й господарські споруди.

Спочатку з'явилася інформація, що під завалами може перебувати людина. Однак згодом Іван Федоров повідомив, що ці дані не підтвердилися.

Таким чином, Запоріжжя пережило кілька хвиль російських ударів протягом однієї ночі. Екстрені служби продовжували працювати на місцях влучань, ліквідовуючи пожежі та наслідки руйнувань.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 16 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Вибухи та наслідки атаки зафіксували у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. За попередніми даними, є загиблі, десятки пошкоджених об'єктів та постраждалі.



