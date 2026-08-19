Трагические последствия для крупного областного центра: куда попала РФ

Российские войска в ночь на 19 августа совершили массированную атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники. В результате обстрела погиб один человек, еще шестеро получили ранения. О последствиях ночной атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

По его словам, российские дроны атаковали областной центр ночью. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, повреждения получили жилые и нежилые здания. На одном из мест попадания возник пожар.

Сначала власти сообщали о шести пострадавших. Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки один человек погиб.

Впрочем, на этом обстрел не завершился.

Атака на Запорожье продолжалась до самого утра. На рассвете российские войска нанесли новый удар – на этот раз управляемой авиабомбой.

Боеприпас разрушил частное здание в одном из районов города. После попадания вспыхнул пожар, а взрывная волна и обломки повредили соседние дома и хозяйственные постройки.

Сначала появилась информация, что под завалами может находиться человек. Однако впоследствии Иван Федоров сообщил, что данные не подтвердились.

Таким образом, Запорожье пережило несколько волн российских ударов в течение одной ночи. Экстренные службы продолжали работать на местах попадания, ликвидируя пожары и последствия разрушений.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 16 августа Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Взрывы и последствия атаки были зафиксированы в Киеве, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. По предварительным данным, есть погибшие, десятки поврежденных объектов и пострадавшие.



