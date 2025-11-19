Трагедія в родині автора Акту проголошення Незалежності України: на фронті загинув онук Левка Лук’яненка

На війні проти російських окупантів загинув Антон Стасів. Він був онуком відомого дисидента, політв’язня та автора Акту проголошення Незалежності України Левка Лук'яненка.

На фронті загинув онук Левка Лук’яненка. Фото: з відкритих джерел

Про загибель військового повідомляють друзі родини, зокрема, свої співчуття у Facebook висловив народний депутат І скликання та колишній політв’язень Олесь Шевченко.

"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою — він за Україну голову поклав", — написав Шевченко.

Співчуття родині також висловила журналістка Мирослава Малик. Вона нагадала, що сам Левко Лук’яненко був символом моральної стійкості й вірності українській ідеї.

"Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах – онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України – онук поклав за цю незалежність життя", – зазначила Малик.

Відомо, що Антон Стасів був сином доньки дружини Левка Лук’яненка Надії від першого шлюбу. Загалом, за даними ЗМІ, троє із чотирьох внуків відомого дисидента після початку повномасштабної війни стали на захист України у лавах ЗСУ.

Сам Левко Лук’яненко помер у липні 2018 року, не доживши трохи більше місяця до свого 90-ліття.

