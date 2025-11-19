logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трагедія в родині автора Акту проголошення Незалежності України: на фронті загинув онук Левка Лук’яненка
commentss НОВИНИ Всі новини

Трагедія в родині автора Акту проголошення Незалежності України: на фронті загинув онук Левка Лук’яненка

На фронті загинув внук видатного діяча українського національно-визвольного руху Левка Лук’яненка Антон Стасів

19 листопада 2025, 16:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На війні проти російських окупантів загинув Антон Стасів. Він був онуком відомого дисидента, політв’язня та автора Акту проголошення Незалежності України Левка Лук'яненка. 

Трагедія в родині автора Акту проголошення Незалежності України: на фронті загинув онук Левка Лук’яненка

На фронті загинув онук Левка Лук’яненка. Фото: з відкритих джерел

Про загибель військового повідомляють друзі родини, зокрема, свої співчуття у Facebook висловив народний депутат І скликання та колишній політв’язень Олесь Шевченко. 

"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою — він за Україну голову поклав", — написав Шевченко.

Співчуття родині також висловила журналістка Мирослава Малик. Вона нагадала, що сам Левко Лук’яненко був символом моральної стійкості й вірності українській ідеї. 

"Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах – онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України – онук поклав за цю незалежність життя", – зазначила Малик.

Відомо, що Антон Стасів був сином доньки дружини Левка Лук’яненка Надії від першого шлюбу. Загалом, за даними ЗМІ, троє із чотирьох внуків відомого дисидента  після початку повномасштабної війни стали на захист України у лавах ЗСУ. 

Сам Левко Лук’яненко помер у липні 2018 року, не доживши трохи більше місяця до свого 90-ліття.  

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно на фронті загинув український фотограф Костянтин Гузенко. Костянтин працював інженером і оператором на телебаченні та в онлайн-медіа. У 2020 році він приєднався до команди Ukraїner як фотограф і до 2023 року знімав експедиції по всій Україні. Не боявся вирушати навіть у найнебезпечніші місця.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/oles.sevcenko
Теги:

Новини

Всі новини