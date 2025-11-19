logo

Главная Новости Общество Война с Россией Трагедия в семье автора Акта провозглашения Независимости Украины: на фронте погиб внук Левка Лукьяненко
Трагедия в семье автора Акта провозглашения Независимости Украины: на фронте погиб внук Левка Лукьяненко

На фронте погиб внук выдающегося деятеля украинского национально-освободительного движения Левко Лукьяненко Антон Стасив

19 ноября 2025, 16:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На войне против российских окупантов погиб Антон Стасив. Он был внуком известного диссидента, политзаключенного и автора Акта провозглашения Независимости Украины Левка Лукьяненко.

На фронте погиб внук Левко Лукьяненко. Фото: из открытых источников

На фронте погиб внук Левко Лукьяненко. Фото: из открытых источников

О гибели военного сообщают друзья семьи, в частности, свои соболезнования в Facebook выразил народный депутат І созыва и бывший политзаключенный Олесь Шевченко.

"Дорогая госпожа Надежда, выражаю Вам и всей семье Левка Лукьяненко глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью на фронте Вашего любого внука Антона. Вечная и светлая память Герою — он за Украину голову положил", — написал Шевченко.

Соболезнование семье также выразила журналистка Мирослава Малик. Она напомнила, что сам Левко Лукьяненко был символом моральной стойкости и верности украинской идее.

"Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях – внук пошел в армию, чтобы не допустить ту тюремщину здесь. Дед написал Акт провозглашения независимости Украины – внук положил за эту независимость жизнь", – отметила Малик.

Известно, что Антон Стасов был сыном дочери жены Левко Лукьяненко Надежды от первого брака. В общей сложности, по данным СМИ, трое из четырех внуков известного диссидента после начала полномасштабной войны встали на защиту Украины в рядах ВСУ.

Сам Левко Лукьяненко умер в июле 2018 года, не дожив чуть больше месяца до своего 90-летия.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно на фронте погиб украинский фотограф Константин Гузенко. Константин работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа. В 2020 году он присоединился к команде Ukraine как фотограф и до 2023 года снимал экспедиции по всей Украине. Не боялся отправляться даже в самые опасные места.



Источник: https://www.facebook.com/oles.sevcenko
