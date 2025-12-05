logo_ukra

Трагедія на Донеччині: росіяни розстріляли українського військовополоненого
Трагедія на Донеччині: росіяни розстріляли українського військовополоненого

Російські військові розстріляли українського бійця, який вийшов з піднятими руками без зброї

5 грудня 2025, 13:13
Автор:
Недилько Ксения

Військові ЗС РФ розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, яке південно-західніше Сіверська на Донеччині. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"На відео, опублікованому противником, штурмова група моск*витів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку", – зазначають у проєкті.

Там наголошують, що додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що західніше Зеленого Гаю російські окупанти розстріляли 5 військовополонених бійців Сил Оборони України. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог продовжує "класти" на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації. За наявними даними ворог взяв в полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв", – йдеться в повідомленні.

У DeepState зазначають, що світ і досі не розуміє жорстокості російських військових, коли вони розстрілюють цивільних та військових.

"Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та розстріляв", – пишуть аналітики DeepState. Також повідомляється, що позавчора в тилу в одній з посадок російська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів.                                                                                        



Теги:

