Военные ВС РФ расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, который юго-западнее Северска на Донетчине. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Трагедия в Донецкой области: россияне расстреляли украинского военнопленного

"На видео, опубликованном противником, штурмовая группа моск*витов берет в плен солдата Сил Обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками и сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома", – отмечают в проекте.

Там подчеркивают, что дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмуткой. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что западнее Зеленой Рощи российские оккупанты расстреляли 5 военнопленных бойцов Сил Обороны Украины. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продолжает "класть" на все нормы международного права, демонстрируя все аспекты своей биосмусорной мини-цивилизации. По имеющимся данным, враг взял в плен ребят в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял", — говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что мир до сих пор не понимает жестокости российских военных, когда они расстреливают гражданских и военных.

"После разбора ситуации, для поддержки были выдвинуты группы прикрытия. К сожалению, пять бойцов из такой группы враг вчера взял в плен западнее Зеленого Гая и расстрелял", – пишут аналитики DeepState. Также сообщается, что позавчера в тылу в одной из посадок российская диверсионная группа взяла в плен и расстреляла 4 пилотов.