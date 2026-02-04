logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тотальний колапс на фоні лютих морозів: після потужного удару у Бєлгороді почалося пекло
commentss НОВИНИ Всі новини

Тотальний колапс на фоні лютих морозів: після потужного удару у Бєлгороді почалося пекло

Після ракетних ударів у дев’яти муніципалітетах Бєлгородської області електропостачання частково або повністю припинилося, а в самому місті на АЗС утворилися черги

4 лютого 2026, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський Бєлгород опинився під масованим ракетним ударом, внаслідок якого постраждала місцева енергетична інфраструктура. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що існують серйозні пошкодження на ключових об’єктах.

Тотальний колапс на фоні лютих морозів: після потужного удару у Бєлгороді почалося пекло

Фото: з відкритих джерел

За даними Telegram-каналу "Пепел", ракети вразили дві основні електропідстанції: "Фрунзенську" поблизу села Драгунське та підстанцію "Бєлгород" на вулиці Сторожова в місті. Внаслідок удару відбулося часткове або повне відключення електропостачання, що призвело до масштабного блекауту.

Через перебої з електроенергією у деяких будинках Бєлгорода зникло опалення, а при температурі близько -22°C квартири почали швидко охолоджуватися. Загалом постраждали щонайменше дев’ять муніципалітетів області. Мешканці міста, прагнучи забезпечити себе теплом та енергією, масово почали купувати бензин для генераторів, утворюючи довгі черги на АЗС.

Крім того, відключення електроенергії призвело до перебоїв у подачі води та роботі інтернету. За повідомленням Telegram-каналу "Водоканал" Бєлгородської області, через блекаут зупинилися водозабори, насосна станція, що обслуговує район Харківської гори, а також низка об’єктів водовідведення. Це створило додаткові складнощі для мешканців, які залишилися без водопостачання.

Як вже писали "Коментарі", Естонія запустила найбільший у континентальній Європі акумуляторний парк потужністю 100 МВт, досвід якого може стати важливою підказкою для захисту української енергосистеми від блекаутів та наслідків обстрілів, повідомляє видання ERR.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини