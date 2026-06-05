Тортури можуть бути ще більшими: для полонених, їхніх родин та ЗМІ зробили оголошення

Для запобігання загрозам життю українських військових, які досі перебувають у руках ворога, розроблено спеціальний звід правил інформаційної гігієни. Робоча група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звернулася до медіа, родин захисників та звільнених із неволі бійців із закликом ретельно зважувати кожне слово під час публічних виступів.

Сім'ї полонених. Фото з відкритих джерел

Експерти наголошують, що будь-яка зайва деталь в інтерв'ю чи дописі може стати зброєю в руках російських спецслужб. Зокрема, близьким радять не ставати інструментом у маніпуляціях окупантів, які практикують тиск через телефонні дзвінки з місць утримання.

"Ваш у нас, почему не забираете? Делайте что-то, протестуйте", — наводять у штабі типовий приклад ворожих психологічних операцій, закликаючи родичів утриматися від свідомої чи несвідомої участі у подібних провокаціях.

Також фахівці наполегливо просять не створювати штучний ажіотаж навколо військових, які не були медійними особами до потрапляння в полон, оскільки надмірна популярність лише ускладнює переговорний процес. Окреме застереження стосується розголошення військових професій: неприпустимо, щоб слова звільненого воїна про спеціалізацію його товариша суперечили тому, що сам бранець розповів на допитах.

Велику небезпеку становлять і надто емоційні прогнози щодо майбутнього звільнених Героїв. Згадки про те, що боєць планує якнайшвидше залікувати рани та знову зі зброєю в руках нищити ворога, суттєво шкодять дипломатам на переговорах.

"Варто уникати повідомлень на кшталт "він швидко відновиться і повернеться на фронт"", — зазначають у відомстві, акцентуючи, що такі фрази закривають шлях додому для інших бранців.

Під сувору заборону підпадає оприлюднення архівних світлин та відео, де зафіксовані особи, які досі перебувають у неволі. За цими кадрами росіяни можуть вирахувати реальний рід занять українського бійця. Окрім того, штаб просить дозувати емоції та деталі під час описів жахливих умов утримання чи знущань.

Про катування та порушення прав людини необхідно говорити виключно загальними тезами, без прив'язки до конкретних прізвищ чи локацій. Військові аналітики попереджають, що через детальні розповіді можуть постраждати інші ув'язнені, а російська сторона використовує ці мемуари, аби оцінити ефективність своїх методів фізичного та психологічного тиску.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні відбувся масштабний обмін полоненими – 185 на 185.