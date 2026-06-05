Пытки могут быть еще больше: для пленных, их семей и СМИ сделали объявление

Для предотвращения угроз жизни украинских военных, которые до сих пор находятся в руках врага, разработан специальный свод правил информационной гигиены. Рабочая группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными обратилась в медиа, семьи защитников и уволенных из неволи бойцов с призывом тщательно взвешивать каждое слово во время публичных выступлений.

Семьи пленных. Фото из открытых источников

Эксперты подчеркивают, что любая излишняя деталь в интервью или сообщении может стать оружием в руках российских спецслужб. В частности, близким советуют не становиться инструментом в манипуляциях оккупантов, которые практикуют давление через телефонные звонки из мест содержания.

"Ваш у нас, почему не забираете? Делайте что-то, протестуйте", — приводят в штабе типичный пример враждебных психологических операций, призывая родственников воздержаться от сознательного или бессознательного участия в подобных провокациях.

Также специалисты настойчиво просят не создавать искусственный ажиотаж вокруг военных, не являвшихся медийными лицами до попадания в плен, поскольку чрезмерная популярность лишь усложняет переговорный процесс. Отдельная оговорка касается разглашения военных профессий: недопустимо, чтобы слова уволенного воина о специализации его товарища противоречили тому, что сам пленник рассказал на допросах.

Большую опасность представляют и слишком эмоциональные прогнозы по поводу будущего освобожденных Героев. Упоминания о том, что боец планирует как можно быстрее залечить раны и снова оружием в руках уничтожать врага, существенно вредят дипломатам на переговорах.

"Следует избегать сообщений типа "он быстро восстановится и вернется на фронт"", — отмечают в ведомстве, акцентируя, что такие фразы закрывают путь домой для других пленников.

Под строгий запрет подпадает публикация архивных фотографий и видео, где зафиксированы лица, которые до сих пор находятся в неволе. По этим кадрам россияне могут рассчитать реальный род занятий украинского бойца. Кроме того, штаб просит дозировать эмоции и детали при описании ужасающих условий содержания или издевательств.

О пытках и нарушениях прав человека необходимо говорить исключительно общими тезисами, без привязки к конкретным фамилиям или локациям. Военные аналитики предупреждают, что из-за подробных рассказов могут пострадать другие заключенные, а российская сторона использует эти мемуары для оценки эффективности своих методов физического и психологического давления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня произошел масштабный обмен пленными – 185 на 185.