Війна Росії проти України триває — і в разі погіршення ситуації українців можуть вирішити виїхати за кордон. При цьому в європейських країнах, де вже знайшли прихисток мільйони українців, умови ускладнюються — нерідко трапляються соціальні конфлікти. До того загроза війни Росії проти Європи не додає оптимізму. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яка країна буде найбезпечнішої для українців у 2027 році.

Чат-бот Gemini вважає, що безпека перестане вимірюватися виключно відсутністю бойових дій. Головним критерієм стане юридична та соціальна стабільність. На тлі того, як у березні 2027 року завершиться дія Директиви ЄС про тимчасовий захист, європейські країни почнуть жорстку селекцію мігрантів. Ірландія, маючи високий рівень безпеки життя, запропонує чіткі інструменти переходу на робочі чи гуманітарні візи для адаптованих українців. Чат-бот прогнозує, що внутрішній спокій цієї держави, відсутність міжнаціональних затяжних конфліктів та міцна правова система зроблять її безальтернативним лідером безпеки у 2027 році. Країна трансформує свою підтримку з фінансових дотацій у гарантії довготривалого захисту прав й особистої недоторканності.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найбезпечнішим вибором для українця у 2027 році стане Ірландія. Це не просто припущення. По-перше, країна нейтральна та географічно відокремлена від материкової Європи, що знижує геополітичні ризики. По-друге, на відміну від багатьох сусідів, Ірландія демонструє помітно лояльнішу риторику щодо довгострокової інтеграції українців через робочі програми. Ринок праці тут динамічний, а суспільство — одне з найвідкритіших у Європі.

Чат-бот Grok прогнозує, що у 2027 році Польща збереже статус найприйнятнішої країни для більшості українців. Навіть після завершення тимчасового захисту ЄС близькість, робота та спільнота забезпечать стабільність. Геополітичні ризики в Європі не зникнуть, тому пріоритет це країни з сильною економікою та низькою злочинністю, але з реальним доступом. Ісландія чи Австрія — ідеальні за статистикою, але для сімей з дітьми та людей без високої кваліфікації вони менш реалістичні. Німеччина приваблює зарплатами, але бюрократія й культурні бар’єри ускладнять життя. Канада чи Британія це варіанти для кваліфікованих, проте вони далеко.

Польща виграє завдяки практичній безпеці: низька ймовірність конфліктів, швидка інтеграція та можливість підтримувати зв’язок з Україною. Головне це фокусуватися на легальній інтеграції та вивченні мови.

Отже, у 2027 році поняття безпеки для українців буде значно ширшим, ніж відсутність війни. Вирішальними стануть стабільність законодавства, можливість легально працювати, рівень соціального захисту та готовність держав інтегрувати українців у своє суспільство. Саме тому серед головних претендентів на статус найбезпечнішої країни експерти ШІ називають Ірландію, Польщу й частково Ісландію.

Водночас універсального рішення не існує. Для когось ключовою перевагою стане близькість до України та знайоме середовище, як у Польщі. Для інших важливішими будуть нейтральність, правова стабільність та довгострокові гарантії, які може запропонувати Ірландія.

