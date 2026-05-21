Война России против Украины продолжается – и в случае ухудшения ситуации украинцев могут решить уехать за границу. При этом в европейских странах, где уже нашли убежище миллионы украинцев, условия усложняются – нередко случаются социальные конфликты. К тому же угроза войны России против Европы не придает оптимизма. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какая страна будет безопасной для украинцев в 2027 году.

Мигранты. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что безопасность перестанет измеряться исключительно отсутствием боевых действий. Главным критерием станет юридическая и социальная стабильность. На фоне того, как в марте 2027 года завершится действие Директивы ЕС о временной защите, европейские страны начнут жесткую селекцию мигрантов. Ирландия, обладая высоким уровнем безопасности жизни, предложит четкие инструменты перехода на рабочие или гуманитарные визы для адаптированных украинцев. Чат-бот прогнозирует, что внутреннее спокойствие этого государства, отсутствие межнациональных затяжных конфликтов и прочная правовая система сделают его безальтернативным лидером безопасности в 2027 году. Страна трансформирует свою поддержку из финансовых дотаций в гарантии долговременной защиты прав и личной неприкосновенности.

Чат-бот Deepseek отмечает, что самым безопасным выбором для украинца в 2027 году станет Ирландия. Это не просто предположение. Во-первых, страна нейтральна и географически отделена от материковой Европы, что снижает геополитические риски. Во-вторых, в отличие от многих соседей, Ирландия демонстрирует более лояльную риторику относительно долгосрочной интеграции украинцев через рабочие программы. Рынок труда здесь динамичен, а общество – одно из самых открытых в Европе.

Чат-бот Grok прогнозирует, что в 2027 году Польша сохранит статус самой приемлемой страны для большинства украинцев. Даже по завершении временной защиты ЕС близость, работа и сообщество обеспечат стабильность. Геополитические риски в Европе не исчезнут, поэтому приоритет – это страны с сильной экономикой и низкой преступностью, но с реальным доступом. Исландия или Австрия – идеальны по статистике, но для семей с детьми и людей без высокой квалификации они менее реалистичны. Германия привлекает зарплатами, но бюрократия и культурные барьеры усложнят жизнь. Канада или Великобритания – это варианты для квалифицированных, однако они далеко.

Польша выигрывает благодаря практической безопасности: низкая вероятность конфликтов, быстрая интеграция и возможность поддерживать связь с Украиной. Главное, это фокусироваться на легальной интеграции и изучении языка.

Следовательно, в 2027 году понятие безопасности для украинцев будет значительно шире, чем отсутствие войны. Решающими станут стабильность законодательства, возможность легально работать, уровень социальной защиты и готовность государств интегрировать украинцев в свое общество. Именно поэтому среди главных претендентов на статус безопасной страны эксперты ИИ называют Ирландию, Польшу и частично Исландию.

В то же время, универсального решения не существует. Для кого-то ключевым преимуществом станет близость к Украине и среда, как в Польше. Для других важнее нейтральность, правовая стабильность и долгосрочные гарантии, которые может предложить Ирландия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцев выехали за границу.



