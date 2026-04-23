Скільки українців виїхали за кордон: в МЗС шокували цифрами

Повномасштабна російська військова агресія змусила велику кількість українців шукати прихистку за кордоном. Немало громадян України виїхали до європейських країн. Портал “Коментарі” звернувся до Міністерства закордонних справ, щоб з’ясувати, скільки українців офіційно зареєстровано за кордоном, які проблеми найчастіше виникають в українців та скільки громадян України може нелегально перебувати за кордоном.

В Міністерстві закордонних справ повідомили, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та одночасного виїзду за кордон великої кількості українських громадян, часто без жодних документів, однією з найбільших проблем стало швидке та зручне отримання консульських послуг.

При цьому зазначили, що у 2022-2026 роках найбільше проблемних питань виникало в країнах з великою кількістю українських громадян — передусім у державах Європейського Союзу, США та Канаді.

Найбільш затребуваною консульською дією у міністерстві називають оформлення закордонного паспорта. Ця консульська дія у процентному співвідношенні складає приблизно 64,8% від усіх консульських дій, які вчиняються дипломатичними установами за кордоном. Так, дипустанови за кордоном оформили закордонних паспортів, у:

2022 році — 126 133 одиниць,

2023 – 199 984 одиниць,

2024 році – 187 180 одиниць,

2025 – 196 075 одиниць.

В МЗС України, з посиланням на офіційні дані УВКБ ООН, повідомили, що станом на лютий 2026 року внаслідок широкомасштабної збройної агресії проти України 5,9 млн громадян України, з яких 5,3 — в країнах Європи, перебувають за кордоном у статусі осіб з тимчасовим прихистком.

До ТОП-12 країн, в яких перебуває найбільша кількість громадян України, належать:

Німеччина — понад 1,340 млн українських громадян;

Польща — понад 977 тис. українських громадян;

Чехія — 398 тис. українських громадян;

Канада — 305 тис. українських громадян;

США — понад 295 тис. українських громадян;

Сполучене Королівство — понад 263 тис. українських громадян;

Іспанія — понад 259 тис. українських громадян;

Румунія — понад 201 тис. українських громадян;

Італія — понад 175 тис. українських громадян;

Словаччина — понад 151 тис. українських громадян;

Молдова — понад 140 тис. українських громадян;

Нідерланди — понад 134 тис. українських громадян.

“Стосовно кількості громадян України, які можуть нелегально перебувати за кордоном зазначаємо, що нелегальне перебування за визначенням не реєструється — люди без легального статусу уникають контакту як з місцевою владою, так і з дипустановами, що робить облік неможливим”, — зазначили в Міністерстві.

На жаль, в Міністерстві не відповіли на питання — які заходи вживаються для повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку (16-80 років), які країни готові сприяти Україні у вирішенні цього питання, які заходи розробляють та вже впроваджують.

