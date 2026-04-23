Сколько украинцев уехали за границу: в МИД шокировали цифрами

Полномасштабная российская военная агрессия заставила большое количество украинцев искать убежища за границей. Немало граждан Украины выехали в европейские страны. Портал "Комментарии" обратился в Министерство иностранных дел, чтобы выяснить, сколько украинцев официально зарегистрировано за границей, какие проблемы чаще всего возникают у украинцев и сколько граждан Украины может нелегально находиться за границей.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину и одновременного выезда за границу большого количества украинских граждан, часто без документов, одной из самых больших проблем стало быстрое и удобное получение консульских услуг.

При этом отметили, что в 2022-2026 годах больше проблемных вопросов возникало в странах с большим количеством украинских граждан — прежде всего в государствах Европейского Союза, США и Канаде.

Наиболее востребованным консульским действием в министерстве называют оформление загранпаспорта. Это консульское действие в процентном соотношении составляет примерно 64,8% всех консульских действий, совершаемых дипломатическими учреждениями за рубежом. Так, дипучреждения за границей оформили загранпаспортов, в:

2022 году – 126 133 единиц,

2023 – 199 984 единиц,

2024 – 187 180 единиц,

2025 – 196 075 единиц.

В МИД Украины, со ссылкой на официальные данные УВКБ ООН, сообщили, что по состоянию на февраль 2026 года в результате широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины 5,9 млн граждан Украины, из которых 5,3 — в странах Европы, находятся за границей в статусе лиц с временным убежищем.

К ТОП-12 стран, в которых находится наибольшее количество граждан Украины, относятся:

Германия – более 1,340 млн украинских граждан;

Польша – более 977 тыс. украинских граждан;

Чехия – 398 тыс. украинских граждан;

Канада – 305 тыс. украинских граждан;

США – более 295 тыс. украинских граждан;

Соединенное Королевство – более 263 тыс. украинских граждан;

Испания – более 259 тыс. украинских граждан;

Румыния – более 201 тыс. украинских граждан;

Италия – более 175 тыс. украинских граждан;

Словакия – более 151 тыс. украинских граждан;

Молдова – более 140 тыс. украинских граждан;

Нидерланды – более 134 тыс. украинских граждан.

"Что касается количества граждан Украины, которые могут нелегально находиться за границей, отмечаем, что нелегальное пребывание по определению не регистрируется — люди без легального статуса избегают контакта как с местными властями, так и с дипучреждениями, что делает учет невозможным", — отметили в Министерстве.

К сожалению, в Министерстве не ответили на вопрос – какие меры предпринимаются для возвращения в Украину мужчин мобилизационного возраста (16-80 лет), какие страны готовы содействовать Украине в решении этого вопроса, какие меры разрабатывают и уже внедряют.

