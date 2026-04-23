Сколько украинцев уехали за границу: в МИД шокировали цифрами

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Полномасштабная российская военная агрессия заставила большое количество украинцев искать убежища за границей. Немало граждан Украины выехали в европейские страны. Портал "Комментарии" обратился в Министерство иностранных дел, чтобы выяснить, сколько украинцев официально зарегистрировано за границей, какие проблемы чаще всего возникают у украинцев и сколько граждан Украины может нелегально находиться за границей.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину и одновременного выезда за границу большого количества украинских граждан, часто без документов, одной из самых больших проблем стало быстрое и удобное получение консульских услуг.
При этом отметили, что в 2022-2026 годах больше проблемных вопросов возникало в странах с большим количеством украинских граждан — прежде всего в государствах Европейского Союза, США и Канаде.
Наиболее востребованным консульским действием в министерстве называют оформление загранпаспорта. Это консульское действие в процентном соотношении составляет примерно 64,8% всех консульских действий, совершаемых дипломатическими учреждениями за рубежом. Так, дипучреждения за границей оформили загранпаспортов, в:
2022 году – 126 133 единиц,
2023 – 199 984 единиц,
2024 – 187 180 единиц,
2025 – 196 075 единиц.
В МИД Украины, со ссылкой на официальные данные УВКБ ООН, сообщили, что по состоянию на февраль 2026 года в результате широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины 5,9 млн граждан Украины, из которых 5,3 — в странах Европы, находятся за границей в статусе лиц с временным убежищем.
К ТОП-12 стран, в которых находится наибольшее количество граждан Украины, относятся:
Германия – более 1,340 млн украинских граждан;
Польша – более 977 тыс. украинских граждан;
Чехия – 398 тыс. украинских граждан;
Канада – 305 тыс. украинских граждан;
США – более 295 тыс. украинских граждан;
Соединенное Королевство – более 263 тыс. украинских граждан;
Испания – более 259 тыс. украинских граждан;
Румыния – более 201 тыс. украинских граждан;
Италия – более 175 тыс. украинских граждан;
Словакия – более 151 тыс. украинских граждан;
Молдова – более 140 тыс. украинских граждан;
Нидерланды – более 134 тыс. украинских граждан.
К сожалению, в Министерстве не ответили на вопрос – какие меры предпринимаются для возвращения в Украину мужчин мобилизационного возраста (16-80 лет), какие страны готовы содействовать Украине в решении этого вопроса, какие меры разрабатывают и уже внедряют.
