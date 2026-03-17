Топ-5 українських ударів по Росії за весь час війни

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що жоден регіон Росії більше не може вважатися безпечним через розвиток українських засобів ураження, насамперед безпілотників.

Українські удари в глибокий тил рф

Про це він сказав 17 березня під час виїзної наради в Уральському федеральному окрузі.

За його словами, динаміка розвитку ударних систем і способів їх застосування призвела до того, що Україна здатна завдавати ударів по цілях на великій відстані від свого кордону.

На цьому тлі видання "ГОРДОН" оприлюднило перелік найвіддаленіших українських операцій у глибокому тилу РФ.

Однією з таких атак став удар по нафтопереробному заводу "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Республіці Комі у серпні 2025 року. Об’єкт розташований більш ніж за 2000 км від України. Дрони вразили резервуари з паливом і установки переробки. У 2026 році по цьому ж підприємству було завдано повторного удару.

Ще однією масштабною операцією стала спецоперація "Паутина", яку СБУ провела 1 червня 2025 року. У межах операції FPV-дрони, запущені з території РФ, одночасно атакували кілька військових аеродромів у різних регіонах — від Мурманської до Іркутської області. Було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації, а збитки оцінювалися у мільярди доларів.

У квітні 2025 року українські безпілотники атакували підприємство "Алабуга" в Татарстані, де виготовляли дрони. Об’єкт знаходиться приблизно за 1700 км від України. Більшість дронів досягли цілі.

Також у 2026 році серія атак була спрямована на нафтову інфраструктуру в Татарстані, зокрема на нафтоперекачувальну станцію в Альметьєвську. У результаті виникла масштабна пожежа, а за даними міжнародних джерел, удари вплинули на частину нафтопереробних потужностей РФ.

Окремо відзначається удар по авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2" у Саратовській області у березні 2025 року. Там були знищені десятки крилатих ракет, які Росія використовує для ударів по Україні.

Таким чином, українські сили оборони вже демонструють здатність уражати цілі на відстані понад 1000–2000 км, що суттєво змінює безпекову ситуацію всередині РФ.

