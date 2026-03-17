Топ-5 украинских ударов по России за все время войны

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ни один регион России больше не может считаться безопасным из-за развития украинских средств поражения, прежде всего беспилотников.

Украинские удары в глубокий тыл рф

Об этом он сказал 17 марта во время выездного совещания в Уральском федеральном округе.

По его словам, динамика развития ударных систем и способов их применения привела к тому, что Украина способна наносить удары по целям на большом расстоянии от своей границы.

На этом фоне издание "ГОРДОН" обнародовало список самых отдаленных украинских операций в глубоком тылу РФ.

Одной из таких атак стал удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми в августе 2025 года. Объект расположен более чем в 2000 км от Украины. Дроны поразили резервуары с топливом и установки переработки. В 2026 году по этому же предприятию был нанесен повторный удар.

Еще одной масштабной операцией стала спецоперация "Паутина", которую СБУ провела 1 июня 2025 года. В рамках операции FPV-дроны, запущенные с территории РФ, одновременно атаковали несколько военных аэродромов в разных регионах – от Мурманской до Иркутской области. Было поражено более 40 самолетов стратегической авиации, а ущерб оценивался в миллиарды долларов.

В апреле 2025 года украинские беспилотники атаковали предприятие "Алабуга" в Татарстане, где производили дроны. Объект находится примерно в 1700 км от Украины. Большинство дронов достигли цели.

Также в 2026 году серия атак была направлена на нефтяную инфраструктуру в Татарстане, в частности, на нефтеперекачивающую станцию в Альметьевске. В результате возник масштабный пожар, а по данным международных источников, удары повлияли на часть нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Отдельно отмечается удар по авиабазе стратегической авиации Энгельс-2 в Саратовской области в марте 2025 года. Там были уничтожены десятки крылатых ракет, которые Россия использует для ударов по Украине.

Таким образом, украинские силы обороны уже демонстрируют способность поражать цели на расстоянии свыше 1000–2000 км, что существенно изменяет ситуацию в сфере безопасности внутри РФ.

