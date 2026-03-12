Топ-5 місць роботи у війську: що обирають добровольці

Рубрики
У Силах оборони України добровольці все частіше обирають технічні спеціальності — від роботи з безпілотниками до ремонту озброєння.
Вакансії у війську для добровольців
Як повідомили у Міністерстві оборони України, однією з ключових переваг системи рекрутингу є можливість кандидата самостійно обрати не лише підрозділ, а й конкретну військову спеціальність.
Завдяки цьому людина може прийти на посаду, де її цивільний досвід і навички вже допомагають ефективно виконувати військові завдання.
За даними 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, у січні та лютому 2026 року добровольці найчастіше обирали такі спеціальності:
Оператори та пілоти БпЛА — близько 33%.
Кожен третій кандидат обирає роботу з безпілотниками, які використовуються для розвідки, спостереження, коригування артилерії та ударів по противнику.
Водії — приблизно 18%.
Вони займаються перевезенням військових, техніки, боєприпасів, а також евакуацією поранених.
Фахівці РЕБ, РЕР та зв’язку — близько 13%.
Ці спеціалісти відповідають за роботу з радіоелектронними системами та протидію ворожим засобам радіоелектронної боротьби.
Командири підрозділів — близько 7%.
Частина добровольців готова брати на себе відповідальність за управління відділеннями або взводами.
Майстри та технічні спеціалісти — приблизно 6%.
Вони займаються ремонтом і обслуговуванням техніки, обладнання та озброєння.
У Міноборони зазначають, що система рекрутингу дозволяє ефективніше використовувати досвід людей із цивільного життя, що підвищує ефективність підрозділів на фронті.