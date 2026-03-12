Топ-5 місць роботи у війську: що обирають добровольці

У Силах оборони України добровольці все частіше обирають технічні спеціальності — від роботи з безпілотниками до ремонту озброєння.

Вакансії у війську для добровольців

Як повідомили у Міністерстві оборони України, однією з ключових переваг системи рекрутингу є можливість кандидата самостійно обрати не лише підрозділ, а й конкретну військову спеціальність.

Завдяки цьому людина може прийти на посаду, де її цивільний досвід і навички вже допомагають ефективно виконувати військові завдання.

За даними 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, у січні та лютому 2026 року добровольці найчастіше обирали такі спеціальності:

Оператори та пілоти БпЛА — близько 33%.



Кожен третій кандидат обирає роботу з безпілотниками, які використовуються для розвідки, спостереження, коригування артилерії та ударів по противнику.

Водії — приблизно 18%.

Вони займаються перевезенням військових, техніки, боєприпасів, а також евакуацією поранених.

Фахівці РЕБ, РЕР та зв’язку — близько 13%.

Ці спеціалісти відповідають за роботу з радіоелектронними системами та протидію ворожим засобам радіоелектронної боротьби.

Командири підрозділів — близько 7%.

Частина добровольців готова брати на себе відповідальність за управління відділеннями або взводами.

Майстри та технічні спеціалісти — приблизно 6%.

Вони займаються ремонтом і обслуговуванням техніки, обладнання та озброєння.

У Міноборони зазначають, що система рекрутингу дозволяє ефективніше використовувати досвід людей із цивільного життя, що підвищує ефективність підрозділів на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні можуть створити окремі Кіберсили, які спеціалізуватимуться на наступальних операціях у кіберпросторі проти Росії. Відповідний законопроєкт підготував Генеральний штаб Збройних сил України.

Документ наразі готують до другого читання у Верховній Раді України. Йдеться не про класичну кібербезпеку, а про інституціоналізацію підрозділів, які проводять активні кібероперації проти російської інфраструктури. Серед таких операцій можуть бути злами внутрішніх систем противника, отримання розвідувальної інформації, вербування джерел і проникнення в закриті мережі. Подібні дії можуть завдавати Росії значних фінансових і військових втрат — інколи йдеться про збитки у мільйони або навіть мільярди доларів.

