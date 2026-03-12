Топ-5 мест работы в армии: что выбирают добровольцы

В силах обороны Украины добровольцы все чаще выбирают технические специальности — от работы с беспилотниками до ремонта вооружения.

Вакансии в войсках для добровольцев

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, одним из ключевых преимуществ системы рекрутинга есть возможность кандидата самостоятельно выбрать не только подразделение, но и конкретную военную специальность.

Благодаря этому человек может прийти на должность, где его гражданский опыт и навыки уже помогают эффективно выполнять военные задачи.

По данным 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, в январе и феврале 2026 года добровольцы чаще всего выбирали следующие специальности:

Операторы и пилоты БпЛА – около 33%.



Каждый третий кандидат выбирает работу с беспилотниками, которые используются для разведки, наблюдения, корректировки артиллерии и ударов по противнику.

Водители – примерно 18%.

Они занимаются перевозкой военных, техники, боеприпасов, а также эвакуацией раненых.

Специалисты РЭБ, РЭР и связи — около 13%.

Эти специалисты отвечают за работу с радиоэлектронными системами и противодействие враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Командиры подразделений – около 7%.

Часть добровольцев готова брать на себя ответственность за управление отделениями или взводами.

Мастера и технические специалисты – примерно 6%.

Они занимаются ремонтом и обслуживанием техники, оборудования и вооружения.

В Минобороны отмечают, что система рекрутинга позволяет более эффективно использовать опыт гражданской жизни, что повышает эффективность подразделений на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине могут создать отдельные Киберсилы, которые будут специализироваться на наступательных операциях в киберпространстве против России. Соответствующий законопроект подготовил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Документ готовят ко второму чтению в Верховной Раде Украины. Речь идет не о классической кибербезопасности, а об институционализации подразделений, проводящих активные кибероперации против российской инфраструктуры. Среди таких операций могут быть изломы внутренних систем противника, получение разведывательной информации, вербовка источников и проникновение в закрытые сети. Подобные действия могут наносить России значительные финансовые и военные потери — иногда речь идет об убытках в миллионы или даже миллиарды долларов.

