Топ-5 мест работы в армии: что выбирают добровольцы

Ткачова Марія
В силах обороны Украины добровольцы все чаще выбирают технические специальности — от работы с беспилотниками до ремонта вооружения.
Вакансии в войсках для добровольцев
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, одним из ключевых преимуществ системы рекрутинга есть возможность кандидата самостоятельно выбрать не только подразделение, но и конкретную военную специальность.
Благодаря этому человек может прийти на должность, где его гражданский опыт и навыки уже помогают эффективно выполнять военные задачи.
По данным 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, в январе и феврале 2026 года добровольцы чаще всего выбирали следующие специальности:
Операторы и пилоты БпЛА – около 33%.
Каждый третий кандидат выбирает работу с беспилотниками, которые используются для разведки, наблюдения, корректировки артиллерии и ударов по противнику.
Водители – примерно 18%.
Они занимаются перевозкой военных, техники, боеприпасов, а также эвакуацией раненых.
Специалисты РЭБ, РЭР и связи — около 13%.
Эти специалисты отвечают за работу с радиоэлектронными системами и противодействие враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.
Командиры подразделений – около 7%.
Часть добровольцев готова брать на себя ответственность за управление отделениями или взводами.
Мастера и технические специалисты – примерно 6%.
Они занимаются ремонтом и обслуживанием техники, оборудования и вооружения.
В Минобороны отмечают, что система рекрутинга позволяет более эффективно использовать опыт гражданской жизни, что повышает эффективность подразделений на фронте.