Толку в цих переговорах не буде: від чого Зеленський категорично пішов у відмову

У дипломатії є таке правило – якщо не домовилися за всіма пунктами, то не домовилися ні про що. Тому всі ці бравурні заяви спецпредставника президента СЩА Дональда Трампа Стіва Уіткоффа про "серйозний прогрес" у переговорах з Україною – лише спроба зробити хорошу "міну" при поганій грі. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.

Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел

Аналітики вважає, що президент України Володимир Зеленський не має наміру виводити ЗСУ з Донецької області. Це вже очевидно.

"Тому попереду на нас чекає ще не один раунд переговорів. І доки Україна контролюватиме хоч один квадратний метр на Донбасі, толку в цих переговорах не буде", – зазначив експерт.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф написав у соцмережі Х, що зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад 5 годин. Завтра переговори продовжаться. Про це у соцмережі повідомив.

"Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці", — написав чиновник.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна представила у Вашингтоні власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про територіальні поступки задля припинення війни. Згідно з документом, опублікованим The New York Times, Київ наполягає на збереженні контролю над усіма територіями, що утримуються, і вимагає юридично обов'язкових гарантій безпеки від США та європейських партнерів.




