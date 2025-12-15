logo

Война с Россией Толку в этих переговорах не будет: от чего Зеленский категорически пошел в отказ
Толку в этих переговорах не будет: от чего Зеленский категорически пошел в отказ

Все больше фактов говорят о том, что мира в Украине в ближайшем времени не ожидается

15 декабря 2025, 11:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В дипломатии есть такое правило – если не договорились по всем пунктам, значит, не договорились ни о чём. Поэтому все эти бравурные заявления спецпредставителя президента СЩА Дональда Трампа Стива Уиткоффа о "серьёзном прогрессе" в переговорах с Украиной – всего лишь попытка сделать хорошую "мину" при плохой игре. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса. 

Толку в этих переговорах не будет: от чего Зеленский категорически пошел в отказ

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

Аналитики считает, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается выводить ЗСУ из Донецкой области. Это уже очевидно. 

"Поэтому впереди нас ждёт еще не один раунд переговоров. И пока Украина будет контролировать хоть один квадратный метр на Донбассе, толку в этих переговорах не будет", – отметил эксперт.

Стоит напомнить, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф написал в соцсети Х, что встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более 5 часов. Завтра переговоры продолжатся. Об этом в соцсети сообщил. 

"Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и тому подобное. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", — написал чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп хочет, чтобы Украина уступила РФ территорию: чем ответил Киев и какой документ передал США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.




