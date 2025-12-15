Толку в этих переговорах не будет: от чего Зеленский категорически пошел в отказ

В дипломатии есть такое правило – если не договорились по всем пунктам, значит, не договорились ни о чём. Поэтому все эти бравурные заявления спецпредставителя президента СЩА Дональда Трампа Стива Уиткоффа о "серьёзном прогрессе" в переговорах с Украиной – всего лишь попытка сделать хорошую "мину" при плохой игре. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса.

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

Аналитики считает, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается выводить ЗСУ из Донецкой области. Это уже очевидно.

"Поэтому впереди нас ждёт еще не один раунд переговоров. И пока Украина будет контролировать хоть один квадратный метр на Донбассе, толку в этих переговорах не будет", – отметил эксперт.

Стоит напомнить, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф написал в соцсети Х, что встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более 5 часов. Завтра переговоры продолжатся. Об этом в соцсети сообщил.

"Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и тому подобное. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", — написал чиновник.

