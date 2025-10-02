"Толку на фронті не буде": військові гостро критикують рішення влади

Питання мобілізації в Україні гостре. Повсякчас виникають дискусії та суперечки через мобілізаційний вік, надання відстрочок та бронювання.

Війна в Україні. Ілюстративне фото

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов різко розкритикував рішення влади щодо мобілізації. Військовий розповів про правопорушення у Києві, яке вчинив 23-річний чоловік. Він побив 27-річну жінку, яка зробила йому зауваження в магазині. Нападника знайшли та оголосили йому підозру.

Сазонов зазначив, що при маленькому натяку на мобілізацію 23-річних Уряд та різного роду активісти починають голосно кричати, що цього не можна робити. Що це — зовсім діти та генофонд нашої держави.

“Діти. Я бачу. Зате старих 50+ треба мобілізувати. Хоча толку з них на фронті майже завжди гарантований нуль. Бо здорових серед них менше відсотка. Але — нехай діди щось там спробують, а це діти. Діти нехай їдуть. А потім ці цивільні та диванні експерти дивуються — чого це ми відступаємо?”, — написав військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні, крім бойових фронтів з'являються “тилові” — де ворог буде повністю знищувати інфраструктуру. Йдеться про відстань у 20-50 км від кордону.

Такий загрозливий прогноз озвучив спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру, щоб зробити ці території повністю непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових. Експерт повідомив, що йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента.



