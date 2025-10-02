"Толку на фронте не будет": военные остро критикуют решение властей

Вопросы мобилизации в Украине острые. Постоянно возникают дискуссии и споры из-за мобилизационного возраста, предоставления отсрочек и бронирования.

Война в Украине. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов резко раскритиковал решение властей по мобилизации. Военный рассказал о правонарушении в Киеве, которое совершил 23-летний мужчина. Он избил 27-летнюю женщину, сделавшую ему замечания в магазине. Нападающего нашли и объявили ему подозрение.

Сазонов отметил, что при маленьком намеке на мобилизацию 23-летних правительство и разного рода активисты начинают громко кричать, что этого нельзя делать. Что это – совсем дети и генофонд нашего государства.

"Дети. Я вижу. Зато старых 50 надо мобилизовать. Хотя толку из них на фронте почти всегда гарантирован ноль. Потому что здоровых среди них меньше процента. Но — пусть деды что-то там попробуют, а это дети. Дети пусть едут. А потом эти гражданские и диванные эксперты удивляются — чего это мы отступаем?", — написал военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, кроме боевых фронтов появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет о расстоянии в 20-50 км от границы.

Такой угрожающий прогноз озвучил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания как гражданских, так и военных. Эксперт сообщил, что речь идет об уничтожении телекоммуникаций, энергетики, логистики, газового сегмента.



