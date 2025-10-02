logo

BTC/USD

119421

ETH/USD

4400.48

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Толку на фронте не будет": военные остро критикуют решение властей
commentss НОВОСТИ Все новости

"Толку на фронте не будет": военные остро критикуют решение властей

Военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал решение Правительства по мобилизации в Украине

2 октября 2025, 16:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопросы мобилизации в Украине острые. Постоянно возникают дискуссии и споры из-за мобилизационного возраста, предоставления отсрочек и бронирования.

"Толку на фронте не будет": военные остро критикуют решение властей

Война в Украине. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов резко раскритиковал решение властей по мобилизации. Военный рассказал о правонарушении в Киеве, которое совершил 23-летний мужчина. Он избил 27-летнюю женщину, сделавшую ему замечания в магазине. Нападающего нашли и объявили ему подозрение.

Сазонов отметил, что при маленьком намеке на мобилизацию 23-летних правительство и разного рода активисты начинают громко кричать, что этого нельзя делать. Что это – совсем дети и генофонд нашего государства.

"Дети. Я вижу. Зато старых 50 надо мобилизовать. Хотя толку из них на фронте почти всегда гарантирован ноль. Потому что здоровых среди них меньше процента. Но — пусть деды что-то там попробуют, а это дети. Дети пусть едут. А потом эти гражданские и диванные эксперты удивляются — чего это мы отступаем?", — написал военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, кроме боевых фронтов появляются "тыловые" — где враг будет полностью уничтожать инфраструктуру. Речь идет о расстоянии в 20-50 км от границы.

Такой угрожающий прогноз озвучил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру, чтобы сделать эти территории полностью непригодными для проживания как гражданских, так и военных. Эксперт сообщил, что речь идет об уничтожении телекоммуникаций, энергетики, логистики, газового сегмента.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/22016
Теги:

Новости

Все новости