Токаєв попросив Путіна «заморозити» війну: яка пропозиція надійшла Кремлю

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним запропонував розглянути можливість "замороження" війни проти України та повернення до переговорного формату, який обговорювався у Стамбулі навесні 2022 року. Свою ініціативу він назвав особистою думкою та порадою, зазначивши, що її висловив у відповідь на численні прохання щодо можливого посередництва Казахстану.

Путін та Токаєв. Фото: з відкритих джерел

За словами Токаєва, сторони могли б повернутися до так званої "стамбульської формули 2.0", оскільки, на його переконання, саме тоді вдалося досягти певного прогресу. Надалі, вважає президент Казахстану, процес міг би продовжуватися за міжнародних гарантій, включно з участю Росії, що, на його думку, відкрило б шлях до миру.

Водночас під час виступу Токаєв озвучив низку тез, які повністю збігаються з офіційною риторикою Кремля. Зокрема, він назвав українців і росіян "братніми народами" та заявив, що війна нібито вигідна лише "супротивникам".

Президент Казахстану також висловив жаль через загибель людей по обидва боки фронту, наголосивши, що конфлікт необхідно припинити.

Окремо Токаєв запевнив Путіна, що Астана не змінює свого ставлення до Москви. Він підкреслив, що Казахстан і надалі розглядає Росію як "велику державу" та залишається прихильником стратегічного партнерства і союзницьких відносин.

Заява прозвучала на тлі активізації міжнародних дипломатичних контактів щодо пошуку шляхів завершення війни. Водночас офіційний Київ неодноразово наголошував, що не розглядає повернення до переговорних домовленостей 2022 року, оскільки вони не відповідають нинішнім реаліям та українським національним інтересам.

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