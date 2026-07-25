Токаев попросил Путина «заморозить» войну: какое предложение поступило Кремлю

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным предложил рассмотреть возможность "заморозки" войны против Украины и возвращения к обсуждаемому в Стамбуле переговорному формату весной 2022 года. Свою инициативу он назвал личным мнением и советом, отметив, что его высказал в ответ на многочисленные просьбы относительно возможного посредничества Казахстана.

Путин и Токаев. Фото: из открытых источников

По словам Токаева, стороны могли бы вернуться к так называемой "стамбульской формуле 2.0", поскольку, по его убеждению, именно тогда удалось добиться определенного прогресса. В дальнейшем, считает президент Казахстана, процесс мог бы продолжаться при международных гарантиях, включая участие России, что, по его мнению, открыло бы путь к миру.

В то же время, во время выступления Токаев озвучил ряд тезисов, которые полностью совпадают с официальной риторикой Кремля. В частности, он назвал украинцев и россиян "братскими народами" и заявил, что война якобы выгодна только "противникам".

Президент Казахстана также выразил сожаление из-за гибели людей с обеих сторон фронта, подчеркнув, что конфликт необходимо прекратить.

Отдельно Токаев заверил Путина, что Астана не меняет своего отношения к Москве. Он подчеркнул, что Казахстан и дальше рассматривает Россию как "великое государство" и остается сторонником стратегического партнерства и союзнических отношений.

Заявление прозвучало на фоне активизации международных дипломатических контактов по поиску путей завершения войны. В то же время, официальный Киев неоднократно отмечал, что не рассматривает возвращение к переговорным договоренностям 2022 года, поскольку они не отвечают нынешним реалиям и украинским национальным интересам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль готовится к жестким мерам из-за длительной войны: какое решение на столе у Путина.



