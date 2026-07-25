Кремль готується до жорстких заходів через тривалу війну: яке рішення на столі у Путіна

Російська влада може готуватися до нової масштабної мобілізації та одночасно посилювати заходи внутрішнього контролю на випадок зростання суспільного невдоволення. Про це пише британське видання Daily Express, аналізуючи останні рішення Кремля та оцінки західних експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією газети, погіршення економічної ситуації, перебої з паливом та наслідки українських ударів по об'єктах нафтогазової та логістичної інфраструктури посилюють побоювання російської влади щодо можливої соціальної нестабільності. У публікації наголошується, що Кремль розглядає різні сценарії реагування, включаючи розширення повноважень силових структур та підготовку до можливого запровадження жорсткіших обмежувальних заходів.

Автори матеріалу посилаються на оцінки американського Інституту вивчення війни (ISW), який раніше заявив, що російське керівництво, ймовірно, створює умови для нової хвилі мобілізації та одночасно готується до потенційних внутрішніх заворушень, які можуть виникнути на її тлі.

Однією з ознак такої підготовки називають ухвалений 22 липня Державною думою закон, що дозволяє громадянам із непогашеною судимістю, включаючи засуджених за тяжкі злочини, укладати контракти з Міністерством оборони під час офіційної мобілізації.

Експерти при цьому наголошують, що остаточне рішення про проведення нової мобілізації залишається виключно за Володимиром Путіним і залежатиме від ситуації на фронті, стану російської економіки та оцінки Кремлем внутрішньополітичних ризиків.

Додатковий резонанс викликали заяви сенатора Ради Федерації Олексія Кондратьєва, який у ефірі російського телебачення запропонував максимально розширити коло осіб, які мають право проходити військову службу. На його думку, можливість брати участь у війні має надаватися незалежно від віку, стану здоров'я, статі чи наявності інвалідності.

Обговорення можливої мобілізації відбувається на тлі обміну, що триває, масованими ударами між Україною та Росією, в результаті яких під атаки регулярно потрапляють об'єкти енергетичної, військової та логістичної інфраструктури обох країн.

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