Кремль готовится к жестким мерам из-за затянувшейся войны: какое решение на столе у Путина

Российские власти могут готовиться к новой масштабной мобилизации и одновременно усиливать меры внутреннего контроля на случай роста общественного недовольства. Об этом пишет британское издание Daily Express, анализируя последние решения Кремля и оценки западных экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации газеты, ухудшение экономической ситуации, перебои с топливом и последствия украинских ударов по объектам нефтегазовой и логистической инфраструктуры усиливают опасения российских властей относительно возможной социальной нестабильности. В публикации отмечается, что Кремль рассматривает различные сценарии реагирования, включая расширение полномочий силовых структур и подготовку к возможному введению более жестких ограничительных мер.

Авторы материала ссылаются на оценки американского Института изучения войны (ISW), который ранее заявил, что российское руководство, вероятно, создает условия для новой волны мобилизации и одновременно готовится к потенциальным внутренним беспорядкам, которые могут возникнуть на ее фоне.

Одним из признаков такой подготовки называют принятый 22 июля Государственной думой закон, позволяющий гражданам с непогашенной судимостью, включая осужденных за тяжкие преступления, заключать контракты с Министерством обороны во время официальной мобилизации.

Эксперты при этом подчеркивают, что окончательное решение о проведении новой мобилизации остается исключительно за Владимиром Путиным и будет зависеть от ситуации на фронте, состояния российской экономики и оценки Кремлем внутриполитических рисков.

Дополнительный резонанс вызвали заявления сенатора Совета Федерации Алексея Кондратьева, который в эфире российского телевидения предложил максимально расширить круг лиц, имеющих право проходить военную службу. По его мнению, возможность участвовать в войне должна предоставляться независимо от возраста, состояния здоровья, пола или наличия инвалидности.

Обсуждение возможной мобилизации происходит на фоне продолжающегося обмена массированными ударами между Украиной и Россией, в результате которых под атаки регулярно попадают объекты энергетической, военной и логистической инфраструктуры обеих стран.

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