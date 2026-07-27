Токаєв кинув виклик Путіну: що стоїть за несподіваним закликом зупинити війну

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привселюдно порадив російському диктатору Володимиру Путіну "заморозити" російсько-українську війну. Причому як можливу формулу запропонував "Стамбул 2.0" – формат, який сьогодні не задовольняє Україну і вкрай неприйнятний для Росії. Які причини такої заяви та можливі її наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв

Чергова демонстрація цугцвангу

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш зазначив, що причин є кілька.

"Під час останніх атак українських дронів по Новоросійському порту постраждало судно, яке перевозило казахську нафту для американської Chevron. Більше того, роботу нафтового терміналу там було зупинено, через що Казахстану довелося скоротити видобуток нафти, оскільки йому нема де її зберігати. Для Астани дуже болючі наші удари по російських об'єктах Каспійського трубопровідного консорціуму, оскільки через нього проходить 80% всього експорту нафти з Казахстану. Це б'є за бюджетом країни. Це проблема, яка, як ми бачимо, стала спільною і для Росії, і для Казахстану, і для США. І для тих країн, до яких експортується казахська нафта. Особливо зараз, коли виник дефіцит у зв'язку із ситуацією в Ірані", – зазначив експерт.

Сергій Гармаш наголошує, недаремно Токаєв, висловлюючи свою пропозицію про заморожування війни в Україні, послався на "людей", які "знають про нашу зустріч і попросили мене передати цю інформацію". Він також вказує на те, що "отримав багато сигналів від Європи та США…".

"Якщо врахувати, що за останній місяць, Токаєв, окрім Путіна, спілкувався лише з одним главою держави – Трампом, то можна припустити, що тема війни РФ з Україною, яка шкодить економічним інтересам Казахстану та США, обговорювалася під час цієї розмови. І, можливо, саме Трамп запропонував Токаєву вплинути на Путіна для її завершення. Таким чином, Токаєв висловив ніби консолідовану думку лідерів Європи та США на тлі світового дефіциту нафти, якому РФ сприяє своїй війні з Україною", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо наслідків цього кроку Казахстану, то експерт каже, що це досить потужний дипломатичний сигнал та хворобливий психологічний удар для Путіна.

"Мабуть, уперше лідер пострадянської держави, яку Москва вважає своїм сателітом, так відверто виступає проти війни РФ з Україною. При цьому Токаєв висловлює консолідовану думку не просто західних лідерів, а акціонерів КТК, в якому РФ має 31% акцій, і яка отримує значні доходи від його діяльності. Це і сигнал про зменшення впливу РФ у Центральній Азії та завуальована економічна загроза. До того ж, якщо в результаті деградації КТК Астана буде змушена переорієнтувати свій експорт нафти на інші регіони, це ще більше послабить вплив Москви на цей регіон. Якщо ж США та Захід вплинуть на Київ, з метою припинити удари по КТК, то в обмін на це Україна зможе вимагати від цих країн компенсуючих поставок озброєнь, або інших поступок, які також болісно позначаться на РФ", – зазначив Сергій Гармаш.

На його думку, навряд чи це змусить Путіна піти на швидке заморожування по лінії фронту, яке означатиме для нього поразку у війні. Але нові економічні загрози та перспективи втрати впливу в "історичному російському регіоні" створять йому важчий психологічний фон для роздумів про майбутнє.

"Тобто, це чергова демонстрація цугцвангу, коли затягування війни, навіть якщо Москва візьме Донбас, стає все більш невигідним, перетворює військові успіхи на глобальну "Пірову перемогу", — резюмував експерт.

Казахстан окреслив свою позицію

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич звернув увагу на важливий момент у сказаному президентом Казахстану Токаєвим про те, що пропозиція про "заморожування війни" була зроблена публічно, на тій частині зустрічі, коли лідери мають "обмінюватися люб'язностями". Натомість де-факто заява про проблеми політики Росії.

За словами експерта, повернення до "Стамбула 2.0" справді не влаштовує ні Україну, ні Росію.

"Насамперед навіть Росію, тому що в такому разі доведеться відмовитися від територій, які Росія оголосила своїми, тому що, умовно кажучи так звані "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонські області, як частини Росії, не були прописані в цих домовленостях", — зазначив експерт.

"У Казахстану є свої причини такої активізації. Це, звичайно, питання зовнішньої торгівлі, яке пов'язане з проблемами судноплавства в Чорному морі. Але є й інші резони. Зрозуміти які можна, якщо звернути увагу на запропоновану "формулу переговорів". Це є політична позиція інших країн, на підтримку яких розраховує Казахстан", – висловився експерт.

Він підкреслив, що процес пішов, але Казахстан озвучив свою позицію і, найімовірніше, повторення цієї позиції або якісь дії будуть до осені, тому що Путін ще до середини осені навряд чи прийматиме рішення про вступ до переговорів, адже йому потрібна картина "перемоги".

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