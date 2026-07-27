Токаев бросил вызов Путину: что стоит за неожиданным призывом остановить войну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину "заморозить" российско-украинскую войну. Причём в качестве возможной формулы предложил "Стамбул 2.0" – формат, который сегодня не удовлетворяет Украину и крайне неприемлем для России. Какие причины такого заявления и возможные его последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Очередная демонстрация цугцванга

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что причин несколько.

"Во время последних атак украинских дронов по Новороссийскому порту пострадало судно, перевозившее казахскую нефть для американской Chevron. Более того, работа нефтяного терминала там была остановлена, из-за чего Казахстану пришлось сократить добычу нефти, поскольку ему негде ее хранить. Для Астаны крайне болезненны наши удары по российским объектам Каспийского трубопроводного консорциума, поскольку через него проходит 80% всего экспорта нефти из Казахстана. Это бьет по бюджету страны. Это проблема, которая, как мы видим, стала общей и для РФ, и для Казахстана, и для США. И для тех стран, в которые экспортируется казахская нефть. Особенно сейчас, когда возник дефицит в связи с ситуацией в Иране", – отметил эксперт.

Сергей Гармаш подчеркивает, не зря Токаев, высказывая свое предложение о заморозке войны в Украине, сослался на неких "людей", которые "знают о нашей встрече и попросили меня передать эту информацию". Он также указывает на то, что "получил много сигналов от Европы и США…".

"Если учесть, что за последний месяц, Токаев, кроме Путина, общался только с одним главой государства – Трампом, то, можно предположить, что тема войны РФ с Украиной, которая вредит экономическим интересам Казахстана и США, обсуждалась во время этого разговора. И, возможно, именно Трамп предложил Токаеву повлиять на Путина для ее завершения. Таким образом, Токаев высказал как бы консолидированное мнение лидеров Европы и США на фоне мирового дефицита нефти, которому РФ способствует своей войной с Украиной", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается последствий этого шага Казахстана, то эксперт говорит, что это достаточно мощный дипломатический сигнал и болезненный психологический удар для Путина.

"Пожалуй, впервые лидер постсоветского государства, которое Москва считает своим сателлитом, так откровенно выступает против войны РФ с Украиной. При этом, Токаев высказывает консолидированное мнение не просто западных лидеров, а акционеров КТК, в котором у РФ 31% акций, и которая получает значительные доходы от его деятельности. Это и сигнал об уменьшении влияния РФ в Центральной Азии, и завуалированная экономическая угроза. К тому же, если в результате деградации КТК Астана будет вынуждена переориентировать свой экспорт нефти на другие регионы, то это еще больше ослабит влияние Москвы на этот регион. Если же США и Запад повлияют на Киев, с целью прекратить удары по КТК, то в обмен на это Украина сможет требовать от этих стран компенсирующих поставок вооружений, либо других уступок, которые также болезненно скажутся на РФ", – отметил Сергей Гармаш.

По его мнению, вряд ли это заставит Путина пойти на быструю заморозку по линии фронта, которая будет означать для него поражение в войне. Но новые экономические угрозы и перспективы потери влияния в "историческом российском регионе" создадут ему более тяжелый психологический фон для размышлений о будущем.

"То есть, это очередная демонстрация цугцванга, когда затягивание войны, даже, если Москва возьмет Донбасс, становится все более невыгодным, превращает военные успехи в глобальную "Пиррову победу", — резюмировал эксперт.

Казахстан обозначил свою позицию

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич обратил внимание на важный момент в сказанном президентом Казахстана Токаевым о том, что предложение о "заморозке войны" было сделано публично, на той части встречи, когда лидеры должны "обмениваться любезностями". Вместо этого де-факто заявление о проблемах политики России.

По словам эксперта, возвращение к "Стамбулу 2.0" в самом деле не устраивает ни Украину, ни Россию.

"В первую очередь даже Россию, потому что в таком случае придётся отказаться от территорий, которые Россия объявила своими, потому что, условно говоря так называемые "ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонские области, как части России, не были прописаны в этих договоренностях", – отметил эксперт.

"У Казахстана есть свои причины такой активизации. Это, естественно, вопрос внешней торговли, который связан с проблемами судоходства в Чёрном море. Но есть и другие резоны. Понять которые можно, если обратить внимание на предложенную "формулу переговоров". Это политическая позиция других стран, на поддержку которых рассчитывает Казахстан", – высказался эксперт.

Он подчеркнул, процесс пошёл, но Казахстан озвучил свою позицию и, вероятнее всего, повторение этой позиции либо какие-то действия будут к осени, потому что Путин еще до середины осени навряд ли будет принимать решение о вступление в переговоры, ведь ему нужна картина "победы".

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