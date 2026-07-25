После заявления Зеленского интрига выросла: чего ждать от переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут провести личную встречу уже во вторник в Вашингтоне. Об этом сообщили в Белом доме. В центре возможных переговоров, как ожидается, окажутся новые мирные инициативы, военная поддержка Украины и дальнейшие шаги по прекращению российско-украинской войны. Предшествовало этому сообщению заявление Зеленского в интервью американской блогерше и близкой стороннице президента США Лоре Лумер о том, что он готов подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. О чем говорит заявление Зеленского? И чего в целом ждать от встречи с Трампом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Россияне сейчас должны быть более сговорчивее

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова говорит, что в самом деле с большой вероятностью встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоится.

"Я не уверена, что она, конечно, состоится прям во вторник, но, если с Белым домом согласована дата, то в ближайшую согласованную дату она, скорее всего, состоится. Что касается заявления Зеленского Лоре, то мы, в принципе, всегда говорили, что готовы к соглашению в любом месте, кроме, конечно же, Москвы, Минска или Северной Кореи. Вот, и, почему бы не в Вашингтоне это подписать? Я думаю, что это вопрос, на решение которого Зеленский абсолютно готов. Но тут вопрос, пойдет ли на это Россия? Потому что до этого предложение по прекращению ракетных и дальнобойных ударов Россия отвергала. Что будет сейчас, мне трудно сказать", – отметила эксперт.

При этом она уточняет, что после того, как россияне потеряли часть мощностей НПЗ, после того, как они потеряли склады Wildberries, конечно, намного больше вероятность, что они будут более уступчивы в переговорах. Но не факт, что достаточно уступчивы для того, чтобы прекратить ракетные удары.

"Делать вид, как минимум, они будут для того, чтобы их пригласили на следующую встречу или чтобы к ним приехал Кушнер с Уиткоффом, потому что для них это всегда такой некий позитивный знак. Мне кажется, что Кремль, конечно, подталкивают к этому решению, как минимум, к прекращению дальнобойных ударов. Но пойдут ли они на них, трудно сказать. Все-таки у Путина в голове тараканы размером гораздо большие, чем наши с вами", – подытожила Татьяна Попова.

Встреча Зеленского и Трампа – только шаг к миру

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский так прокомментировал ситуацию:

"Я в последнее время сделал для себя вывод, что Зеленский – неплохой стратег. Но надо понимать, что эта встреча – это лишь один шаг в общей стратегии сохранения Соединенных Штатов, как стратегического партнера для Украины. На мой взгляд, сегодня стоит обратить внимание не столько на сам факт возможной встречи Зеленского и Трампа, сколько больше на сигналы, которые стороны посылают друг другу, накануне этой встречи".

По словам эксперта, эти сигналы позволяют понять логику и мотивы переговоров. Показательным стало само заявление Зеленского в интервью американской блоггерке Лоре Лумер о собственно готовности со стороны Украины подписать мирное соглашение хоть в Овальном кабинете, хоть в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. И эта фраза Зеленского, акцентирует аналитик, была адресована не Москве, а, прежде всего, Вашингтону и даже, наверное, лично самому Трампу.

"Фактически Зеленский выстраивает определенную стратегию, демонстрирует максимальную открытость переговорного процесса. Он хочет, чтобы Украина показала, что не сторона, которая затягивает войну, или, собственно, избегает какого-то переговорного процесса или дипломатии. Это, по моему убеждению, важный политический сигнал для, прежде всего, американской администрации, которая словами Трампа и другими заявлениями постоянно говорит о необходимости быстрого завершения войны. Фактически, Киев таким образом пытается забрать у России возможность в информационном поле формировать образ Украины, которая якобы не хочет мира. И с этой точки зрения очень удачное стратегическое решение, но не стоит упрощать ситуацию. Готовность подписать мирное соглашение еще не означает готовности согласиться на любые условия. Это факт. И это принципиально разные вещи. Украина демонстрирует готовность к миру, но не готовность к капитуляции. И даже нет заявлений об уступках. Именно этот месседж, по-моему, является главным содержанием заявления Зеленского", – высказался собеседник портала "Комментарии".

Владислав Дзивидзинский уточняет, что относительно самой возможности встречи с Трампом, он бы не ожидал каких-либо существенных и мгновенных прорывов или исторических договоренностей, потому что переговоры такого уровня редко завершаются громкими решениями. И в один день.

"Намного важнее другое мнение. Смогут ли вообще президенты согласовать общее видение следующего этапа и всех этих шагов в переговорном процессе? Белый дом фактически со своей стороны подтвердил подготовку такой встречи, а значит, с высокой вероятностью она состоится. И среди ключевых тем они называют мирные инициативы, военную поддержку Украины, дальнейшие шаги по завершению войны. Для их информационной политики это очень важные заявления по реализации видения Трампа. Но я думаю, что для Украины сейчас главная задача другая. Это сохранить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, независимо от того, насколько сложны отдельные дискуссии и этапы переговоров между Зеленским и Трампом. Следует понимать, что Трамп мыслит категориями результата. И для него важна демонстрация американскому обществу, что его подход, его видение работает. А Киев в этом подыгрывает. И он пытается показать конструктивность, готовность к диалогу, не отказываясь безусловно от своих принципиальных позиций. Если Украина будет проявлять инициативу, то она будет формировать повестку дня и информационную повестку", – отметил эксперт.

Подытоживая, Владислав Дзивидзинский уточнил, что следует различать желания, чаяния и реальность.

"Желание у всех очевидно – как можно быстрее завершить войну. Надежда наивна, безусловно, что одна встреча президентов способна кардинально изменить ситуацию. Но реальность более сложная. Мирное соглашение возможно только тогда, когда условия будут минимально приемлемыми для всех сторон, а пока этого нет, каждая такая встреча – это не финал переговоров, а определенный шаг к нему. Именно поэтому я рассматривал бы эту встречу Зеленского и Трампа не как событие, которое принесет мир, а как возможность сохранить собственно американскую поддержку, синхронизировать определенным образом позиции, определенным образом приблизить момент, когда дипломатия будет иметь больше шансов на успех, чем война", – резюмировал эксперт.

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