Після заяви Зеленського інтрига зросла: чого чекати від переговорів із Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть провести особисту зустріч вже у вівторок у Вашингтоні. Про це повідомили у Білому домі. У центрі можливих переговорів, як очікується, опиняться нові мирні ініціативи, військова підтримка України та подальші кроки щодо припинення російсько-української війни. Передувала цьому повідомленню заява Зеленського в інтерв'ю американській блогерці та близькій прихильниці президента США Лорі Лумер про те, що він готовий підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. Про що свідчить заява Зеленського? І, чого загалом чекати від зустрічі з Трампом? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Росіяни зараз мають бути більш зговірливими

Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президентові Володимирі Зеленському, екс-заступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова говорить, що справді з великою ймовірністю зустріч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбудеться.

"Я не впевнена, що вона, звичайно, відбудеться прям у вівторок, але, якщо з Білим домом узгоджено дату, то в найближчу узгоджену дату вона, швидше за все, таки відбудеться. Щодо заяви Зеленського Лорі, то ми, в принципі, завжди говорили, що готові до угоди в будь-якому місці, окрім, звичайно ж, Москви, Мінська чи Північної Кореї. Ось і чому б не у Вашингтоні це підписати? Я думаю, що це питання, на вирішення якого Зеленський є абсолютно готовим. Але тут питання, чи піде на це Росія? Тому що до цього пропозицію щодо припинення ракетних та далекобійних ударів Росія відкидала. Що буде зараз, мені важко сказати", – наголосила експерт.

При цьому вона уточнює, що після того, як росіяни втратили частину потужностей НПЗ, після того, як вони втратили склади Wildberries, звичайно, набагато більша ймовірність, що вони будуть поступливішими в переговорах. Але не факт, що досить поступливі для припинення ракетних ударів.

"Робити вигляд, як мінімум, вони будуть для того, щоб їх запросили на наступну зустріч або, щоб до них приїхав Кушнер із Віткоффом, бо для них це завжди такий собі позитивний знак. Мені здається, що Кремль, звичайно, підштовхують до цього рішення як мінімум до припинення далекобійних ударів. Але чи підуть вони ними, важко сказати. Все ж таки у Путіна в голові таргани розміром набагато більші, ніж наші з вами", – підсумувала Тетяна Попова.

Зустріч Зеленського та Трампа – лише крок до миру

Заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзівідзінський так прокоментував ситуацію:

"Я останнім часом зробив для себе висновок, що Зеленський – непоганий стратег. Але треба розуміти, що ця зустріч – це один крок в загальній стратегії збереження Сполучених Штатів, як стратегічного партнера для України. На мою думку, сьогодні варто звернути увагу не стільки на сам факт можливої зустрічі Зеленського і Трампа, скільки більше на ті сигнали, які сторони надсилають одна одній, напередодні цієї зустрічі".

За словами експерта, ці сигнали дозволяють зрозуміти логіку і мотиви цих переговорів. Показовою стала сама заява Зеленського в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер про, власне, готовність з боку України підписати мирну угоду хоч в Овальному кабінеті, хоч у резиденції Трампа у Мар-а-Лаго. І ця фраза Зеленського, акцентує аналітик, адресована була не Москві, а передусім Вашингтону і навіть, напевно, особисто самому Трампу.

"Фактично Зеленський вибудовує певну стратегію, демонструє максимальну відкритість до переговорного процесу. Він хоче, щоб Україна показала, що не є стороною, яка затягує війну, або, власне, уникає якогось переговорного процесу чи дипломатії. Це, на моє переконання, важливий політичний сигнал для, передусім, американської адміністрації, яка словами Трампа й іншими заявами постійно говорить про необхідність швидкого завершення війни. Фактично Київ таким чином намагається забрати у Росії можливість в інформаційному полі формувати образ України, яка нібито не хоче миру. І з цієї точки зору дуже вдале стратегічне рішення, але не варто спрощувати ситуацію. Готовність підписати мирну угоду ще не означає готовність погодитися на будь-які умови. Це факт. І це принципово різні речі. Україна демонструє готовність до миру, але неготовність до капітуляції. І навіть не має заяв про поступки. Саме цей меседж, як на мене, є головним змістом заяви Зеленського", – висловився співрозмовник порталу "Коментарі".

Владислав Дзівідзінський уточнює, щодо самої можливості зустрічі з Трампом, він би не очікував якихось суттєвих і миттєвих проривів або історичних домовленостей, тому що переговори такого рівня рідко завершуються гучними рішеннями. І за один день.

"Набагато важливішою є інша думка. Чи зможуть взагалі президенти узгодити спільне бачення наступного етапу і всіх цих кроків в переговорному процесі? Білий дім фактично зі свого боку підтвердив підготовку такої зустрічі, а це означає, що з високою вірогідністю вона відбудеться. І серед ключових тем вони називають мирні ініціативи, військову підтримку України, подальші кроки щодо завершення війни. Для їхньої інформаційної політики це дуже важливі заяви для реалізації бачення Трампа. Але я думаю, що для України зараз головне завдання інше. Це зберегти стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами, незалежно від того, наскільки складні були окремі дискусії і етапи переговорів між Зеленським і Трампом. Треба розуміти, що Трамп мислить категоріями результату. І для нього важлива демонстрація американському суспільству, що його підхід, його бачення працює. А Київ в цьому підіграє. І він намагається показати конструктивність, готовність до діалогу, не відмовляючись, безумовно, від своїх принципових позицій. Якщо Україна буде проявляти ініціативу, то вона буде формувати порядок денний й інформаційну повістку", – зазначив експерт.

Підсумовуючи Владислав Дзівідзінський уточнив, що варто розрізняти бажання, сподівання і реальність.

"Бажання у всіх очевидне – якнайшвидше завершити війну. Сподівання наївне, безумовно, що одна зустріч президентів здатна кардинально змінити ситуацію. Але реальність складніша. Мирна угода можлива лише тоді, коли умови будуть мінімально прийнятними для всіх сторін, а поки цього немає, кожна така зустріч – це не фінал переговорів, а певний крок до нього. Саме тому я розглядав би цю зустріч Зеленського і Трампа не як подію, яка принесе мир, а як можливість зберегти, власне, американську підтримку, синхронізувати певним чином позиції, певним чином наблизити момент, коли дипломатія матиме більше шансів на успіх, ніж війна", – резюмував експерт.

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